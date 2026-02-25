Un centenar de personas acude a la primera jornada informativa sobre vivienda colaborativa en Elizondo

Imagen de la jornada sobre vivienda colaborativa en Elizondo. - GOBIERNO DE NAVARRA

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, inauguró este martes en Elizondo la primera jornada informativa sobre el nuevo modelo de vivienda colaborativa que se desarrolle sobre suelo o edificios públicos, que contó con la asistencia de más de un centenar de personas interesadas en esta nueva fórmula de acceso a la vivienda, "más estable y asequible".

El próximo encuentro, organizado por la empresa pública Nasuvinsa, tendrá lugar el 2 de marzo en Berrioplano, y está abierto a toda la ciudadanía.

Alfaro estuvo acompañada por el director gerente de Nasuvinsa, Javier Burón, y el arquitecto del Departamento de Vivienda de la empresa pública, Luis Arellano, quienes detallaron el funcionamiento de este modelo, su encaje jurídico y financiero, y el proceso completo hasta la entrega de viviendas.

"La elevada participación en Elizondo confirma que estamos ante una demanda social real", destacó Alfaro, para quien "cada vez más personas buscan alternativas al mercado tradicional que les ofrezcan estabilidad, precios razonables y un proyecto de vida a largo plazo".

Esta jornada se suma a las celebradas en Beriáin, Huarte y Ezkarotz, donde han participado ya más de 300 personas en total. En todos los encuentros, las principales cuestiones planteadas por el público han girado en torno a los requisitos de acceso, los límites de ingresos, las aportaciones iniciales, las subvenciones públicas, la financiación, la seguridad jurídica del derecho de uso y el funcionamiento interno de las cooperativas, explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

"MODELO SÓLIDO, CON SEGURIDAD JURÍDICA Y ACOMPAÑAMIENTO"

La vivienda colaborativa se sitúa entre la propiedad y el alquiler tradicional. Se desarrolla sobre suelo o edificios públicos, cedidos en derecho de superficie o concesión por 75 o 99 años, y permite acceder a la vivienda mediante un derecho de uso estable, reconocido legalmente e inscribible en el Registro de la Propiedad

Este nuevo modelo de vivienda colaborativa está dirigido a personas que no dispongan de vivienda en propiedad, empadronadas en un municipio navarro, con ingresos mínimos anuales de 19.000 euros y que no superen los límites establecidos para vivienda protegida (hasta 4,5 veces el indicador SARA, según el número de personas de la unidad convivencial).

El sistema contempla una aportación inicial de entre el 10% y el 20% del valor máximo de la vivienda y una subvención del Gobierno de Navarra de hasta el 25% del valor máximo aplicado el módulo vigente, además del suelo o edificio públicos que también se aportan gratuitamente a los proyectos.

En palabras de Javier Burón, "estamos ante un modelo sólido, con seguridad jurídica y acompañamiento institucional, que permite desarrollar proyectos residenciales estables, sostenibles en el tiempo, de vivienda protegida siempre asequible y permanentemente no especulativa. No hablamos solo de viviendas, sino de comunidades".

PARTICIPACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

Durante la jornada también se explicó el modelo de gobernanza, basado en la participación activa de las personas socias en el diseño de las viviendas y espacios comunes, la definición de servicios y la toma de decisiones a través de la asamblea.

El Gobierno de Navarra, a través de Nasuvinsa y el convenio Navarra Vivienda Social (Navisokoop), acompaña a las cooperativas durante todo el proceso, facilitando la financiación bancaria, evitando la exigencia de avales personales y reforzando la viabilidad de los proyectos.

"La vivienda colaborativa forma parte de las nuevas soluciones que estamos impulsando para ampliar el acceso a la vivienda protegida en Navarra", indicó Alfaro. "Queremos ofrecer modelos innovadores, participativos y socialmente responsables que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía", añadió

"La celebración de esta jornada en Elizondo, a la que se sumarán próximamente nuevos encuentros en Berrioplano el 2 de marzo y en Lekunberri el 10 de marzo, refleja el compromiso firme del Departamento de Vivienda por acercar estas nuevas herramientas a todo el territorio", destacó la consejera. "Estamos realizando un importante esfuerzo técnico y organizativo para impulsar soluciones innovadoras que amplíen el acceso a la vivienda protegida, fomenten la estabilidad residencial y sitúen a las personas en el centro de las políticas públicas", subrayó.