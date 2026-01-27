Los centros de salud de Atención Primaria y el Hospital García Orcoyen de Estella cuentan con red wifi para usuarios

Una usuaria del centro de salud consulta la activación del WIFI. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Todos los centros de salud de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud, los consultorios de más de 3.000 tarjetas sanitarias y el Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra ya disponen de red wifi para todas las personas usuarias. El proyecto, que busca mejorar la conectividad tanto de pacientes como de profesionales en los centros sanitarios, beneficia a 584.978 personas en Navarra, lo que representa el 86% de la población que cuenta con Tarjeta Individual Sanitaria (TIS).

Se trata de un proyecto realizado en colaboración con la Dirección General de Transformación Digital, que "ha aportado su conocimiento y su experiencia en esta materia". El proyecto ha supuesto una inversión de 1.032.251 euros, de los que 497.000 provienen de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del plan europeo Next Generation EU.

La instalación continuará a lo largo del primer semestre 2026 hasta completar la cobertura en la totalidad de los edificios del Hospital Universitario de Navarra (HUN) y en el Hospital Reina Sofía de Tudela. Esto se sumará a la implantación en otros consultorios y centros del Departamento de Salud como el Instituto de Salud Pública de Navarra. Cuando se alcance este hito, la cobertura wifi en las dependencias de Salud de la comunidad superará el 90%.

INSTALACIÓN PROGRESIVA EN TODOS LOS CENTROS MÉDICOS

Este proyecto comenzó a implantarse de manera progresiva en 2023 en Atención Primaria, en las diferentes áreas de salud de Navarra, y durante el año 2025 se ha instalado en los centros que faltaban, de modo que la red wifi ha quedado operativa en 45 centros de salud y 4 consultorios del área de Pamplona, 7 centros de salud y 5 consultorios del área de Tudela y 8 centros de salud y 2 consultorios del área de salud de Estella-Lizarra.

En el ámbito hospitalario, el Hospital Garcia Orcoyen ya ha sido dotado en su totalidad de esta infraestructura.

Con estas instalaciones, el Gobierno foral ha destacado que se ofrece a la ciudadanía navarra la posibilidad de poder acceder a Internet a través de una red de alta velocidad gratuita cuando acudan a cualquiera de los centros sanitarios públicos de la Comunidad. Por otro lado, permite a los profesionales disponer de un entorno de conectividad para poder utilizar distintas herramientas que contribuyen a mejorar la asistencia médica.

La implantación de la red wifi ofrece numerosas ventajas, tanto a nivel de seguridad en los accesos, como de velocidad de la red. Al tratarse de una red del Gobierno de Navarra, "cuenta con los más altos estándares de conectividad, seguridad y robustez". En definitiva, ha añadido, "la red wifi mejora la experiencia digital en centros sanitarios, asegurando una mejor atención, y supone un paso más en la evolución de la transformación digital del sistema sanitario de Navarra".

Para explicar las instrucciones de conexión de los dispositivos (teléfonos móviles, tablets, ordenadores, etc.) se han colocado carteles en los centros donde la red wifi ya está disponible.