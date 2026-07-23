Los centros de salud de Tudela y el Hospital Reina Sofía ofrecerán cobertura especial por las fiestas de Santa Ana

Hospital Reina Sofía de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Tudela ha organizado un dispositivo sanitario especial para garantizar la cobertura sanitaria a la población de Tudela y la Ribera durante los días de celebración de las fiestas de Santa Ana 2026, que modifican el funcionamiento de los centros de salud de la ciudad y del Hospital Reina Sofía (HRS).

El dispositivo, que como cada año es consensuado con el equipo de profesionales sanitarios y no sanitarios, incluye refuerzos en laboratorio, medicina interna y los servicios hospitalarios y extrahospitalarios de urgencias para garantizar la cobertura necesaria a la población, desde el día 24 al 30 de julio, de forma coordinada con el 112, según ha señalado el Gobierno de Navarra en una nota.

El dispositivo garantiza el mantenimiento de la actividad asistencial habitual en las unidades de hospitalización, UCI, diálisis, partos y quirófano de urgencias y la actividad urgente en servicios centrales como laboratorio, radiología y farmacia.

En cuanto a las urgencias, el servicio prestado en el HRS contará con personal de refuerzo en horario nocturno, mientras que el Servicio Normal de Urgencias (SNU) será reforzado en todos los turnos. La asistencia urgente extrahospitalaria se presta desde la calle Manresa las 24 horas del día desde las 12 horas del día 24 de julio.

Los refuerzos contemplados en ambos centros han sido programados de acuerdo con los horarios previstos como de mayor afluencia y en los dos se contará además con personal de seguridad las 24 horas del día.

Los centros sanitarios del resto de localidades riberas funcionarán con sus horarios habituales, con excepción del 25 de julio, día festivo en toda la Comunidad foral de Navarra. Sin embargo, habrá de tenerse en cuenta que el período afectará a los programas de prevención cáncer de cérvix y colon, ya que no se recogerán muestras entre los días 24 y 29 de julio en ningún centro del Área de Salud de Tudela.

La asistencia sanitaria prestada desde Atención Primaria para la ciudad de Tudela será la habitual en horario de 8 a 12 horas el día 24 y, a partir de ese momento, pasará a prestarse desde el SNU. No obstante, el día 28 de julio se abrirá el Centro de Salud Tudela-Oeste (Gayarre) para atender a toda la población de la ciudad en turno de mañana (de 8 a 15 horas).

Por su parte, el Hospital Reina Sofía de Tudela continúa con las consultas de control prenatal de la Unidad de Partos (salvo en jornadas festivas) y mantiene la actividad asistencial habitual en las Unidades de Hospitalización (con 153 camas), UCI y Hemodiálisis. La Sección de Farmacia por su parte contará con la plantilla y horario habitual en jornadas festivas y dispensará medicamentos en ventanilla los días 24 y 28, el día 24 de 9 a 12 horas y el día 28 en horario de 9 a 14 horas, y el Hospital de Día Onco-hematológico funcionará los días 24 y 28 para dispensación de tratamientos. El quirófano de Urgencias ofrecerá atención permanente y tanto Endoscopias como Radiología realizarán asistencia los días 24 y 28 de julio.

Por último, el Servicio de UVI móvil prestará el servicio habitual y las distintas especialidades médicas dispondrán de personal médico de guardia de presencia física y/o localizada y pase de visita en planta durante todas las jornadas. Sí se reforzará el número de facultativos de Medicina Interna en horario de mañana para la atención de pacientes ingresados y el día 29 de julio habrá refuerzo de Cardiología en hospitalización, Urgencias y UCI.

Para una óptima asistencia y un correcto funcionamiento de los centros, el Área de Salud de Tudela ha instado a la ciudadanía a un uso eficiente de recursos sanitarios y a disfrutar de las jornadas festivas de forma responsable.