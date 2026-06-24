Cerca de 10.000 titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas de Navarra han recibido 119 millones de la PAC 2025

Archivo - Vacuno pirenaico en Echagüe - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha efectuado a lo largo de esta semana el último pago de las ayudas agroambientales de la Política Agraria Común (PAC), que alcanzan un total de 14.718.727 euros de fondos Feader. De esta manera, el saldo total de la PAC 2025 asciende a 119 millones de euros destinados a 10.000 titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas de Navarra.

En la anualidad 2025, los pagos Feader correspondientes a las 10 intervenciones existentes en Navarra en el marco del PEPAC 2023-2027 alcanzan un total de 14,71 millones de euros, destacando por importe las ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (más de 7,46 millones de euros a un total de 1.827 titulares) y la ayuda a la agricultura ecológica (superando los 2,75 millones de euros para un total 445 titulares).

Le siguen la ganadería sostenible (que beneficia a 1423 titulares, por importe total de cerca de 2,1 millones de euros) y la ayuda a las razas autóctonas de Navarra (cuyo importe total supera los 1,04 millones de euros, a repartir entre 311 beneficiarios).

Todos estos pagos se han abonado a los titulares a lo largo del mes de junio, a excepción de las intervenciones de prados y coexistencia que se pagaron a finales de 2025 (son las únicas dos intervenciones en las que el pago se realiza contra la partida presupuestaria del año de solicitud de la ayuda).

Los últimos pagos de 2025, correspondientes a ganadería sostenible, agrosistemas mediterráneos sostenibles y producción agroambiental de patata de siembra, se pagarán este jueves, 24 de junio.

Por otra parte, el saldo de los pagos FEAGA, pagos directos del primer pilar correspondientes a la campaña 2025, han ascendido a un total de 104,4 millones de euros.

A través de este abono, englobado bajo las ayudas de la Política Agraria Común, el Gobierno de Navarra "garantiza la viabilidad y rentabilidad del sector agroalimentario, que representa el 6,5% del PIB de la Comunidad foral".