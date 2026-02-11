Cerdán dice que debió pensar mejor si tenía que "haber dado tanto la cara en los acuerdos con los independentistas"

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra, a 11 de febrero de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Cerdán comparece un día después del consejero - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado Santos Cerdán ha manifestado este miércoles que no tiene la sensación de arrepentimiento por haber realizado determinadas cosas, tras estar investigado por su presunta participación en una trama de corrupción, pero ha afirmado que "algunas cosas de las que he hecho, igual hubiera sido mejor pensárselas", como el "haber dado tanto la cara en los acuerdos con los independentistas".

Así lo ha manifestado Cerdán durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, cuando el portavoz de Contigo-Zurekin le ha preguntado si se arrepentía de algo.

De hecho, en otro momento de su comparecencia, Cerdán ha considerado que si no hubiera llevado a cabo diversas negociaciones con EH Bildu y Junts no habría estallado el caso judicial en el que se le sitúa como presunto partícipe de una trama de corrupción, tras una investigación llevada a cabo por la UCO de la Guardia Civil.

Cerdán ha respondido de esta forma afirmativamente a la pregunta que le ha realizado en este sentido el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz. El exdirigente socialista ha considerado que "había una orden por parte de unas supuestas policías para ir contra" él. "Parece que el objetivo era Santos Cerdán", ha indicado a preguntas de EH Bildu, y ha añadido que ha estado en prisión cinco meses por el riesgo de destrucción de pruebas, pero "no sé qué pruebas podría destruir".

En el turno de Geroa Bai, el portavoz de este grupo, Pablo Azcona, ha señalado que el informe de la UCO "no apunta a adjudicaciones o presuntas irregularidades en adjudicaciones, concretamente en Navarra".

Cerdán ha señalado de forma reiterada que nunca ha realizado una gestión para facilitar adjudicaciones ni a Acciona, ni "a ninguna empresa". "Y si no he participado difícilmente puedo recibir nada", ha dicho, para incidir, a preguntas de Geroa Bai, acerca de si mantuvo conversaciones con responsables políticos del Gobierno sobre la adjudicación de Belate, que "sobre adjudicaciones, nunca".

En el turno del PPN, el portavoz 'popular', Javier García, ha comenzado preguntando a Santos Cerdán por las reuniones a las que asistía en Madrid entre los Gobiernos de Navarra y de España, y Cerdán ha apuntado que acudía a ellas como diputado navarro, aunque ha explicado que también colaboraba en reuniones con otros Gobiernos autonómicos.

No obstante, Cerdán se ha quejado de que García no le daba margen para responder y, tras comenzar a preguntarle el portavoz 'popular' sobre su relación con María Chivite, ha señalado que nada tenía que ver eso con los túneles de Belate y ha decidido no contestarle más preguntas. "Empieza con un relato mintiendo y no me deja hablar, no me ha dejado contestarle", ha señalado.

Javier García ha afirmado que "los silencios también dicen mucho" y ha destacado que él no va "poner en tela de juicio" la labor de la UCO de la Guardia Civil "como ha hecho" Santos Cerdán durante su comparecencia.

En su turno, el portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha señalado que "estamos tratando de dirimir si hay casos de corrupción que han podido afectar a esta Comunidad o, por el contrario, hay una conspiración de las cloacas del Estado para derribar al Gobierno legítimo". "Eso nos pone en una situación delicada desde el punto de vista democrático y desde la visión de la ciudadanía, tanto a este Parlamento como al Congreso de los Diputados", ha dicho.

Le ha preguntado así a Cerdán si es falso el informe de la UCO, a lo que el exsocialista ha comentado que "demostraremos en el juicio todo lo que tengamos que demostrar sobre los informes". Garrido ha señalado que "a mí no me cabe ninguna duda de que han ido a por ustedes". "Represento yo aquí a partidos políticos que saben lo que es que la policía patriótica que crearon estos señores que tengo aquí al lado -en referencia a parlamentarios de la derecha- vayan a por ellos; hay otros partidos políticos en esta comisión que también lo han vivido, pero la pregunta no es si fueron a por ustedes o no, que de eso no tengo ninguna duda, sino si les han pillado", ha indicado el parlamentario de Contigo-Zurekin.

Preguntado por "si alguna vez ha cobrado mordidas o ha facilitado o intermediado en el cobro de mordidas", Cerdán ha comentado que "ya he dicho que no". "Además estamos a la espera del informe patrimonial desde hace siete meses", ha manifestado Cerdán, quien ha detallado que "aclarará lo que tengo y no hay dinero de ninguna mordida".

Sobre si el exministro José Luis Ábalos es inocente, ha dicho que "lo tendrá que decir la Justicia" y ha señalado que "el informe que se ha hecho en el Ministerio no demuestra ninguna mordida de nada, ni ninguna manipulación en las adjudicaciones".

Le ha preguntado Garrido a Cerdán "quién le persigue", a lo que ha respondido que "demostraremos lo que tenga que demostrar en el juicio, he hablado bastante ya sobre el informe de la UCO". Sobre si cree que "hay algún otro partido político involucrado en lo que usted considera esta persecución política", ha respondido que "no lo sé". "¿Cuál cree que era el objetivo último de esta persecución política? ¿Es usted?", ha continuado preguntado Garrido, a lo que Cerdán ha dicho que "yo creo que no". "Yo creo que hay intereses mayores que los de Santos Cerdán".

Ha afirmado, además, el exdirigente socialista que cree que el administrador de Servinabar, Antxon Alonso, al que ha calificado de "amigo", es inocente y que "Servinabar tenía trabajadores que hacían su trabajo, las empresas pantallas no suelen hacer trabajos". "Hay que mirar qué trabajos hizo y que los comprueben", ha propuesto.

En el turno de preguntas del portavoz de Vox, Emilio Jiménez, Santos Cerdán se ha acogido a su derecho a no declarar, argumentado que "además, su compañero de Vox en el Senado ya dejó claro que yo estaba aquí por haber firmado los acuerdos con los independentistas". "Entonces, sobra y me acojo al derecho a no contestarle", ha afirmado.

Emilio Jiménez ha llamado "traidor" a Santos Cerdán y la presidenta de la comisión le ha pedido "respeto" en las intervenciones. El portavoz de Vox ha afirmado que a Cerdán "le han pillado con el carrito del helado" y ha asegurado que el exdirigente socialista "encarna el mal del PSOE y la traición más infame a España y a las víctimas de ETA".