Cerdán dice que negoció con la izquierda abertzale la moción en Pamplona pero no pactó con Otegi el Gobierno de Navarra

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra, a 11 de febrero de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Cerdán comparece un día después del consejero - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha reconocido este miércoles que negoció con representantes de la izquierda abertzale la moción de censura para desbancar a UPN de la Alcaldía de Pamplona en diciembre de 2023, pero ha negado que pactara con Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, el Gobierno de Navarra presidido por María Chivite.

Santos Cerdán ha señalado, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, que también mantuvo conversaciones con EH Bildu para negociar la formación del Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez.

Además, a preguntas del portavoz de UPN, Javier Esparza, Santos Cerdán ha asegurado que participó "en algunas conversaciones de final de ETA". "Aunque a usted le duela, participé, y estoy orgulloso de ello. Voy a callarme en este aspecto por respeto a las víctimas del terrorismo, que ustedes no lo tienen, que utilizan a ETA como comodín para todo. Y ya vale de mezclar las cosas. ¿Qué tiene que ver si yo me he reunido o no me he reunido para hacer el Gobierno de Navarra con los túneles de Belate?", ha preguntado

El portavoz de UPN ha respondido que Cerdán, "a nuestro juicio, de forma indecente y de la mano de EH Bildu, ha robado dos Gobiernos en Navarra y ha dado la Alcaldía de Pamplona a EH Bildu". "Y lo ha hecho, ¿sabe para qué? No lo ha hecho por convicciones. Lo ha hecho para seguir beneficiándose de lo que se estaba beneficiando. Lo ha hecho para, presuntamente, continuar con sus chanchullos. Lo ha hecho para, presuntamente, beneficiarse de ello", ha indicado.

Estas palabras han generado revuelo en la comisión de investigación y Cerdán ha respondido que Esparza "se acaba de calificar con sus declaraciones". "Acaba de decir que hemos robado la democracia. No entiende qué es democracia ni sabe qué es democracia. El diálogo entre diferentes es lo que enriquece la democracia y yo estoy orgulloso de haber participado en diálogo entre diferentes para llegar a acuerdos y conseguir Gobiernos de Navarra que le expulsaran a usted del Gobierno de Navarra", ha indicado.

No obstante, ha afirmado que no pactó con Otegi la formación del Ejecutivo foral y sí ha señalado que tuvo "muchas reuniones" para negociar el Gobierno de España.

Respecto a la moción de censura en Pamplona, ha indicado que no habló con Otegi, pero "evidentemente" sí con representantes de la izquierda abertzale, aunque no ha dicho con quién, porque ha señalado que no es una cuestión que tenga que ver con las obras de Belate.