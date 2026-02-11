Cerdán protagoniza la comparecencia más tensa en la comisión de investigación y acusa a UPN de querer vengarse

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra, a 11 de febrero de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Cerdán comparece un día después del consejero - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado Santos Cerdán ha protagonizado este miércoles la sesión más intensa de las celebradas hasta ahora en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicación de obra pública y, a pesar de que ha anunciado al comenzar la comparecencia que se acogía a su derecho a no declarar, ha roto su silencio en cuanto el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha comenzado su interrogatorio.

Ya desde el inicio, Cerdán ha afirmado que esta comisión es la "de la venganza y el rencor por parte de UPN", una idea que ha querido repetir en el turno final que le ha dado la presidenta de la comisión para cerrar su comparecencia.

Así, el exsecretario de Organización del PSOE ha repetido que esta es "la comisión de la venganza y el rencor, es lo que ha demostrado el señor Esparza, venganza y rencor porque no fue presidente -del Gobierno de Navarra-" en el año 2019.

En ese sentido ha afirmado Santos Cerdán durante su comparecencia que mantuvo aquel año un encuentro con el entonces presidente de UPN, Javier Esparza, y el también dirigente regionalista Óscar Arizcuren, quienes le propusieron la formación de un Gobierno de coalición integrado por UPN y PSN.

Cerdán ha señalado que en esa reunión UPN no planteó "ninguna irregularidad" como contraprestación por la posibilidad de que el PSN facilitara la formación de ese Gobierno -aunque finalmente la socialista María Chivite fue investida presidenta con la abstención de EH Bildu-.

Cerdán ha afirmado que no pactó con Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, la formación del Gobierno de Navarra, pero ha reconocido que sí negoció con la izquierda abertzale la moción de censura para desbancar a UPN de la Alcaldía de Pamplona.

Además, el exdirigente socialista ha señalado que la reunión con Esparza y Arizcuren fue un encuentro "normal", después de que le plantearan si podría mantener ese encuentro y él aceptara.

Así, Cerdán se ha limitado a señalar, a preguntas de EH Bildu, que los representantes de UPN no plantearon contraprestaciones para que el PSN facilitara un Gobierno de la formación regionalista, sino que propusieron formar un Ejecutivo de coalición entre regionalistas y socialistas.

Además, ha señalado que en conversaciones que ha mantenido con Javier Esparza y Óscar Arizcuren no se ha hablado de obras públicas y ha explicado que sí habló sobre la votación de UPN a la reforma laboral en el Congreso en 2022 -votación en la que los entonces diputados de UPN Sergio Sayas y Carlos García Adanero, ahora en el PP, desoyeron la orden de votar a favor de la reforma laboral del Gobierno y se posicionaron en contra-.

En este punto, a preguntas de Geroa Bai, ha explicado que Javier Esparza le llamó "llorando" cuando "le traicionaron los miembros de su partido en la reforma laboral ante una palabra que había dado él" de que votaría a favor. "Esto lo sabe todo el mundo", ha señalado.

"USTED HA ESTADO EN LA CÁRCEL"

En un cruce de acusaciones, Esparza le ha dicho que "usted ha estado en la cárcel", a lo que el exdiputado ha comentado que "sí he estado en la cárcel cinco meses, para no destruir pruebas y a día de hoy no se me ha dicho qué pruebas podría haber destruido".

Esparza, que ha acusado a Cerdán de "mentir", le ha dicho que "usted no es víctima de nada". "Es presuntamente un delincuente y el cerebro de una trama de corrupción por amaños de obra pública y por eso entró en la cárcel, presuntamente lidera una trama o una banda creada para robar y para cometer delitos", ha dicho, para añadir que "presuntamente se ha aprovechado de su cargo público, de su actividad política, de su poder para ganar dinero de forma miserable, porque es miserable poner el cazo, señor Cerdán".

En su última intervención en la comparecencia, Cerdán ha dicho que le "sorprende" que Esparza haya dicho que "en 2024, una vez adjudicada la obra de los túneles de Belate, tuviéramos una reunión para intentar mantener la subvención de 40 millones de euros, que había que confirmar con el Gobierno de España", cuando "él mismo, en representación del presidente de INTIA, en 2014, firmó nada más y nada menos para 30 años la explotación de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra un año antes de la adjudicación". "Firmó con INTIA en 2014 y luego como consejero en 2015", ha asegurado.

La presencia de Santos Cerdán ha generado una enorme expectación mediática en la Cámara foral, a donde ha llegado minutos antes de su inicio y solo. El interrogatorio se ha prolongado por espacio de más de cuatro horas y ha contestado, a pesar de haber anunciado que se acogía a su derecho a no declarar, a todos los grupos a excepción del PPN y de Vox.