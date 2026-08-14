La CHE advierte de crecidas "puntuales y súbitas" en barrancos y cauces menores en casi toda la Cuenca del Ebro

Mapa con los avisos meteorológicos de AEMET ante la previsión de lluvias y tormentas. - CHE

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), ante la previsión de lluvias intensas y tormentas este fin de semana, ha advertido de la posibilidad de que se produzcan crecidas "puntuales y súbitas" en barrancos y cauces menores en casi toda la Cuenca. Según el pronóstico actual, para este viernes por la tarde, las comunidades autónomas afectadas serían Cantabria, Castilla y León (Burgos y Soria), País Vasco (Álava), la Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana (Castellón).

La CHE realiza este aviso después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya lanzado una nota informativa acerca de la situación meteorológica de este fin de semana. Según la misma, a partir de este viernes, "la formación de una dana, a partir de una vaguada atlántica, propiciará un cambio de tiempo en la Península Ibérica, consistente en la formación de chubascos y tormentas intensos en amplias zonas del interior peninsular".

Según el pronóstico de la AEMET, las lluvias apuntan más, este viernes, al cuadrante noroeste de la cuenca, desplazándose el sábado 15 de agosto a "casi cualquier punto de los dos tercios orientales, con especial incidencia desde La Rioja a la desembocadura del Ebro, en el Sistema Ibérico y desde el Pirineo central al catalán en la zona norte". El domingo las lluvias "quedarían reducidas a zonas de más al este de la cuenca", apuntan desde la CHE.

No obstante, la entidad ha destacado que "la incertidumbre ante estos episodios es muy elevada y conviene seguir la información de AEMET durante este fin de semana".

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com). En todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.