La CHE avisa de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en la Cuenca del Ebro por las lluvias

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Como consecuencia de los avisos naranjas y amarillos establecidos por la Aemet por el pronóstico de lluvias intensas, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) recuerda la posibilidad de que puedan producirse crecidas súbitas en barrancos y cauces menores durante la tarde de la jornada de este jueves.

Las comunidades autónomas afectadas son Castilla y León (Burgos y Soria), La Rioja, Navarra, Aragón (Huesca, Zaragoza y Teruel), Cataluña (Tarragona y Lleida) y Comunidad Valenciana (Castellón).

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com ), así como en la CHE. Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.