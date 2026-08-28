Chivite aborda con la comisaria europea Maria Luís Albuquerque las oportunidades de inversión de Navarra

La presidenta de Navarra, María Chivite, se reúne con la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque. - ÍÑIGO ALZUGARAY-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha mantenido este viernes una reunión con la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, en la que ha podido abordar las oportunidades de inversión que presenta actualmente el tejido productivo de la Comunidad foral.

Albuquerque es impulsora del proyecto Savings and Investments Union (SIU; Unión de Ahorros e Inversiones), iniciativa enfocada a que parte del capital europeo privado que actualmente se destina al ahorro pueda movilizarse para realizar inversiones en empresas, en innovación y en distintos proyectos europeos.

Durante la reunión, Chivite ha destacado que el proyecto de Albuquerque supone una oportunidad especialmente relevante para Navarra, dada la "vocación industrial, exportadora e innovadora" de la Comunidad foral. En este sentido, ha remarcado que en Navarra existen "importantes oportunidades" de inversión asociadas a sectores como la industria y la automoción, las energías renovables y la transición energética, la innovación y la digitalización, y el crecimiento e internacionalización empresarial, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

La Comisión Europea ha señalado que muchas de las necesidades adicionales de inversión europeas corresponden a pymes y empresas innovadoras que no pueden depender en exclusiva de la financiación bancaria. En este sentido, Chivite ha insistido en que la Comunidad foral "puede beneficiarse de una Unión de Ahorros e Inversiones capaz de movilizar más capital privado hacia la economía productiva y conseguir que una mayor parte de la inversión permanezca en Europa y pueda llegar también a España y Navarra".

Chivite también ha mantenido este mismo viernes una reunión con Joaquín Almunia, exvicepresidente de la Comisión Europea y comisario europeo de Competencia entre 2010 y 2014. Durante su encuentro, han abordado los diferentes retos a los que se enfrenta en la actualidad la Unión Europea.

Así, según ha informado el Ejecutivo foral, han tratado el "preocupante auge" de la extrema derecha en el panorama político europeo, y el riesgo que supone la irrupción de estas posturas para la democracia. Asimismo, también han resaltado durante su reunión la importancia de construir un proyecto común para afrontar los retos comunes de la Unión y fortalecer el sistema democrático.

Almunia (Bilbao, 1948) fue también Ministro de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de España entre 1982 y 1986, y también ministro de Administraciones Públicas entre 1986 y 1991. En ámbito europeo, antes de ocupar la vicepresidencia de la Comisión, fue también comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios entre 2004 y 2010.

Tanto Maria Luís Albuquerque como Joaquín Almunia han participado en los VIII Cursos Europeos de Verano, promovidos por la asociación Equipo Europa y la Fundación Diario de Navarra.

La octava edición de estos cursos, que ha contado con Irlanda como país invitado, ha abordado durante su desarrollo temas como la cooperación política, el comercio, la movilidad y la innovación tecnológica.