Chivite afirma que la AP-15 será gratuita para turismos a partir de 2029

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en el pleno del Parlamento de Navarra.

PAMPLONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este jueves que la autopista AP-15 será gratuita para turismos cuando finalice la actual concesión, en junio de 2029, y esta infraestructura pase a la gestión pública.

Chivite ha asegurado, en respuesta a una pregunta de Geroa Bai en el pleno del Parlamento foral, que "la decisión emana de la mesa de carreteras en la que se invitó a participar a todas las fuerzas políticas, pero algunas decidieron marcharse".

La jefa del Ejecutivo ha señalado que "es una decisión planificada, ligada a la creación de Nafarbide, empresa pública que gestiona las vías de alta capacidad". "El compromiso está claro. Va a beneficiar especialmente a los vecinos y vecinas de la zona media y de la Ribera de Navarra, por lo que creo que vamos a dar un paso muy importante en favor de la cohesión territorial", ha destacado.

La presidenta ha afirmado además que "habrá medidas para atender a las empresas navarras de transporte, con las que mantenemos una relación bilateral", y ha explicado que "se mantendrán reuniones y contactos permanentes con las asociaciones de transportistas ANET y Tradisna para valorar qué medidas podrían tomarse". "Hay varias propuestas que nos han hecho y vamos a estudiar todos los escenarios posibles", ha indicado.

A continuación, Chivite ha señalado que PP y UPN "han perjudicado a Navarra, prorrogando la concesión de la AP-15 hasta el año 2029, cuando en su mano estuvo haber hecho que fuera gratuita hace más de diez años". "Esta decisión, como el lastre de los cánones que pagamos cada año por las autovías, es una de las grandes herencias políticas que se recibieron de los gobiernos de la derecha", ha lamentado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, se ha referido a la importancia de "las medidas de acompañamiento que necesita el transporte navarro antes de implementar los peajes en las vías de alta capacidad" y ha afirmado que "sería interesante que esas medidas de acompañamiento se vayan trabajando desde ya".

Por otro lado, ha advertido de que la empresa pública Nafarbide "no puede ser un instrumento para rebajar el grado de control" en la gestión y ha considerado que "para eso tenemos que trabajar bastante", y más en un contexto de "debate intenso" sobre las adjudicaciones públicas.