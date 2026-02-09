Chivite afronta "desde el absoluto respeto" la comparecencia de Cerdán este miércoles en el Parlamento de Navarra

PAMPLONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que afronta "desde el absoluto respeto" la comparecencia de este miércoles del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas.

Así se ha pronunciado este lunes, tras un acto, en respuesta a los medios de comunicación sobre cómo afronta la comparecencia de Cerdán.

En concreto, está previsto que Cerdán comparezca este miércoles, a partir de las 10 horas, en la comisión del Parlamento foral que investiga licitaciones y adjudicaciones de obras públicas del Gobierno de Navarra.

En respuesta a los periodistas, Chivite ha mostrado su "respeto" al "trabajo que está haciendo" la comisión, "donde están trabajando los grupos parlamentarios". "Además, estamos hablando de que Santos Cerdán está en curso en un procedimiento judicial, por lo tanto, desde el absoluto respeto", ha indicado.

