Chivite anuncia una inversión de 22 millones para acometer la segunda fase de la modernización del regadío de Ribaforada

La presidenta de Navarra, María Chivite, visita las nuevas infraestructuras del sistema de regadío de la localidad ribera de Ribaforada. - UNAI BEROIZ-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha visitado este lunes las nuevas infraestructuras del sistema de regadío de la localidad ribera de Ribaforada, acompañada del consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, y del alcalde de Ribaforada, Tirso Calvo. Con estas obras culmina la primera fase de modernización de las infraestructuras de regadío en 547 hectáreas de la zona de La Dehesa de Rifaborada, que ha supuesto una inversión de 10,5 millones de euros, incluidos los 1,2 millones que, por su parte, ha aportado la comunidad de regantes.

Además, la presidenta ha anunciado la inversión de otros 22 millones de euros para iniciar una segunda fase en 1.459 hectáreas en el área de Aguas Rodadas, en la misma localidad. El Ejecutivo foral prevé aprobar en las próximas sesiones del Consejo de Gobierno esta inversión, que se repartirá entre tres años y las obras empezarán de manera inmediata el próximo mes de julio.

En concreto, Chivite ha destacado que el resultado de las mejoras finalizadas "nos sitúa ante unas obras de modernización de regadío que están llamadas a ser el ejemplo para todas las que vendrán a partir de ahora". En este sentido, ha resaltado las actuaciones acometidas como la concentración parcelaria, las nuevas infraestructuras de riego y la introducción de elementos que reducen el gasto energético y la huella de carbono.

Son mejoras que atienden a las peticiones "históricas" de los agricultores de zona de La Dehesa de Ribaforada que, según ha dicho la presidenta, "lo tenían muy claro". "Hace ya 18 años que pidieron afrontar este proceso de concentración y modernización que hoy vemos terminado", ha afirmado.

Además, Chivite ha aprovechado la visita para anunciar la aprobación por parte del Ejecutivo foral de la modernización del regadío de Aguas Rodadas, también en Ribaforada: "Es otra reivindicación histórica de la zona. Será una transformación con los mismos beneficios que la que estamos conociendo hoy, pero mucho mayor. Vamos a actuar sobre el triple de hectáreas que en esta primera fase y haremos el doble de inversión. Serán casi 22 millones de euros, de los que el Gobierno de Navarra asumirá el 70%".

Por tanto, ha subrayado la presidenta, "continuamos adelante con este propósito de modernización y digitalizacion del campo navarro, una decisión estratégica, una decisión de país, una decisión de futuro en la que estamos empeñados en continuar trabajando sin descanso".

En la visita, ha participado también el presidente de Tragsa, Jesús Casas, y el director general de Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil.

El Gobierno foral ha destacado que la modernización de las infraestructuras agrícolas en todos los sistemas de regadío de Navarra, con la incorporación de energías renovables, supone una línea de actuación clave para garantizar la mejora de la competitividad y el futuro del sector agroalimentario de la Comunidad.

Estas actuaciones están incluidas en el Plan Foral de Regadíos del Gobierno de Navarra, que financia aproximadamente el 85% y el 15% restante corre a cargo de las comunidades de regantes, que previamente deben acordarlo y solicitarlo, junto con el ayuntamiento afectado.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, ha advertido en Ribaforada de que "en un contexto de cambio climático y cada vez mayor escasez de agua, el uso eficiente de este recurso y la modernización de infraestructuras, no sólo en las zonas regables del Canal de Navarra sino en todos los sistemas de regadío del conjunto de Navarra, significa una apuesta clave para garantizar el futuro de nuestro sector agroalimentario". Asimismo, Aierdi ha señalado que "la actuación de Ribaforada supone un caso de éxito que abre el camino a otras comunidades de regantes en otras localidades".

LAS OBRAS DE MEJORA DEL REGADÍO EN RIBAFORADA

La primera fase, ya ejecutada, del regadío de Ribaforada (La Dehesa) ha cubierto 547 hectáreas con una inversión de 10,5 millones, de los cuales, 1,2 millones han sido aportados por la comunidad de regantes, y 7,6 millones previenen del fondo europeo FEADER.

Las obras se empezaron a ejecutar en junio de 2024 en una superficie neta de riego a presión de 487 Ha, con 717 parcelas de 336 propietarios y propietarias. Las inversiones se han destinado a la ejecución de las obras de la red de caminos y desagües, así como la modernización de las infraestructuras de riego por gravedad, sustituyéndolas por conducciones de riego a presión mediante bombeo que dan servicio a las nuevas fincas resultantes del proceso de concentración parcelaria.

La segunda fase, cuya financiación plurianual se aprobará en el Consejo de Gobierno este mismo mes de junio, llegará a 1.459 hectáreas, duplicando la inversión con la inyección de 22 millones en los próximos tres años (2026, 2027 y 2028). El Gobierno de Navarra asumirá el 70% del coste, y el resto se financiará con una aportación de 2,1 millones por parte de la comunidad de regantes y 3,5 millones de financiación FEADER. Las obras se iniciarán de manera inmediata durante el próximo mes de julio.

La modernización del paraje de La Dehesa en Ribaforada actúa en una zona de regadío intensivo de alta productividad, con una importante producción hortícola de gran valor añadido y destinada, sobre todo, al mercado europeo, cuya actuación facilita la diversificación de los cultivos e implica un beneficio social evidente en el territorio y en esta zona rural.