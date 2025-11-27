Chivite apuesta por "redoblar esfuerzos" en la lucha contra la violencia machista

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "tenemos que seguir adelante, tenemos que redoblar esfuerzos y tenemos que seguir tejiendo alianzas" en la lucha contra la violencia machista.

En respuesta a una pregunta oral formulada por el PSN en el pleno parlamentario de este jueves, Chivite ha explicado que con motivo del 25N el Gobierno "ha reforzado su compromiso en la lucha contra la violencia machista". La campaña de este año, según ha subrayado, se ha centrado "en lo que se ha denominado violencias silenciosas".

"La violencia que sufren las mujeres tiene muchas caras, tiene muchas expresiones, muchas formas. Puede ser física, psicológica, económica, simbólica", ha subrayado, tras citar también la violencia psicológica y "otro tipo de violencias más cotidianas y menos visibles". En este sentido, ha señalado que "a menudo" las mujeres "vivimos situaciones" de violencia machista "bajo la apariencia de cotidianas o la apariencia de normalidad", o expresiones "que se pueden entender como piropos".

Ha apuntado Chivite que como Gobierno de Navarra, "hoy es el momento de ratificar ese compromiso" con esa tarea "que nos interpela a las instituciones y al conjunto de la sociedad", aunque "también es momento de recordar a las víctimas". "Tenemos que seguir adelante, tenemos que redoblar esfuerzos y tenemos que seguir tejiendo alianzas", ha subrayado Chivite, que ha remarcado que "tenemos que sumar muchas más acciones y tenemos que sumar muchas más alianzas".

En este momento, ha continuado, "tenemos en exposición pública hasta el mes que viene el segundo Plan de acción contra la violencia, que nos va a permitir disponer de la planificación hasta el año 2030", y "el año que viene vamos a renovar" el Acuerdo interinstitucional. "El trabajo sigue, el compromiso tiene que mantenerse firme para trabajar en aras de la igualdad", ha manifestado.

Tras afirmar que "gracias al movimiento feminista se ha avanzado mucho", ha subrayado que "el movimiento feminista sigue siendo más necesario que nunca, porque el potencial transformador del feminismo es enorme". "Este gobierno, que es un gobierno feminista convencido, va a seguir adelante, por muchas presiones que nos encontremos, porque a cada negacionismo responderemos con más feminismo", ha comentado.

Por parte del PSN, Ainhoa Unzu ha considerado que en Navarra "se ha desarrollado durante muchos años ya una arquitectura sólida de políticas públicas, alianzas institucionales y compromiso para proteger a las víctimas, prevenir la violencia y avanzar hacia una sociedad libre de desigualdad y de miedo". "Hoy, cuando los discursos negacionistas vuelven a ganar espacio, cuando se cuestionan consensos básicos y se intenta banalizar el sufrimiento de las mujeres y de sus hijos e hijas, esta Cámara tiene la responsabilidad de ser clara, firme y coherente", ha apuntado.

Tras subrayar que Navarra "ha sido pionera en políticas de igualdad", ha apostado por "reforzar ese compromiso del Gobierno de Navarra", que es "hoy en día mucho más necesario que nunca". Las cifras de la violencia de género, ha dicho, obligan a "actuar con responsabilidad institucional y sin ningún tipo de titubeo".