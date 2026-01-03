Chivite critica el ataque a Venezuela: "Que Maduro sea un autócrata no legitima saltarse las normas internacionales"

Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha criticado este sábado el ataque de Estados Unidos en Venezuela que, ha asegurado "vulnera el derecho internacional". "Que Maduro sea un autócrata no legitima saltarse las normas internacionales", ha remarcado.

En una publicación en su perfil en la red social X, Chivite ha considerado la intervención de Estados Unidos como "un acto que vulnera el derecho internacional y la soberanía de Venezuela. Que Maduro sea un autócrata no legitima saltarse las normas internacionales que limitan el uso de la fuerza entre Estados".

"El interés por el petróleo y los recursos energéticos tiene un peso relevante en la decisión de intervenir, más allá del discurso sobre narcotráfico o democracia", ha asegurado.