Chivite defiende en Bruselas "el papel nuclear de las regiones y la gobernanza multinivel"

PAMPLONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha defendido en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones, celebrado este miércoles en Bruselas, que "la gobernanza multinivel, la especialización y el empoderamiento de los entes regionales y locales deben ser nucleares en la estructura institucional y operativa europea".

Chivite ha remarcado también la importancia de garantizar "la financiación y la inversión de los ecosistemas territoriales". "Sin gobernanza multinivel tendremos peor gestión y más desigualdad", ha insistido, al tiempo que ha reivindicado que las regiones deben ser "actor político desde el compromiso con la prosperidad compartida, la cohesión, la vertebración y el reconocimiento de la especificidad y la diversidad, que enriquecen el proyecto común europeo".

También Chivite ha hecho referencia a la propuesta del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034. En concreto, ha recalcado que la descentralización contribuye a "una gestión más democrática, transparente y eficaz".

Asimismo, ha incidido en que la Comunidad foral "no comparte las reducciones para la gestión compartida, la PAC, los fondos de cohesión y programas clave para el desarrollo". "La dimensión regional es fundamental, y las regiones debemos ser actores de gobernanza multinivel", ha destacado.

Navarra, ha dicho, "es europeísta". "Vemos los beneficios de los fondos europeos y las políticas porque las aterrizamos a nuestra realidad. Que Europa no se aleje de Navarra, para que Navarra no se aleje de Europa", ha apuntado.

La jornada en Bruselas ha comenzado con la participación en la reunión de la delegación española del Comité, donde ha hecho hincapié también en que las regiones son "agentes imprescindibles", cuyo "conocimiento del territorio desde la proximidad es fundamental para aterrizar las prioridades y ser más eficaces en la llegada y materialización de los fondos".

"Debemos ser agentes activos. Si la ciudadanía percibe un alejamiento de las políticas europeas hacia su territorio, también se alejará del proyecto europeo y, en este momento crucial que vive Europa, no nos podemos permitir que eso pase", ha subrayado.

Entre los principales temas que "interesan a Navarra", y también en relación al próximo Marco Financiero Plurianual, Chivite ha manifestado la "preocupación" de la Comunidad foral por el estado de la Política Agraria Común.

"Estamos trabajando con el sector, desde la convicción de que no puede haber recortes, de que se debe tener en cuenta la regionalización en su implementación, y de que debe abordar cuestiones tan importantes como la seguridad alimentaria, la producción sostenible, el relevo generacional, la competitividad, la puesta en valor de las explotaciones tanto familiares como profesionales, la agricultura verde y la simplificación administrativa", ha apuntado.

También ha considerado "fundamental" que Europa se "vuelque financieramente" con "las políticas para la vivienda asequible", en tanto que se trata de "una de las principales preocupaciones ciudadanas" respecto a la cual todas las administraciones deben impulsar "medidas de manera coordinada y colaborativa para que este derecho sea una realidad en toda la Unión".

Finalmente, Chivite ha abordado la "relevancia" del Fondo Europeo de Competitividad. Ha afirmado que Navarra cuenta con "una estrategia de especialización inteligente que funciona y una política industrial que estamos reforzando con recursos y capacidades en clave de ecosistemas", y ha señalado como "crucial" que Europa apueste por la inversión público privada en I+D+i "para recuperar impulso en sectores como la automoción o el de las energías renovables, donde países como China nos llevan años de ventaja".

Por su parte, respecto al sector automovilístico, Chivite ha afirmado que "el futuro es eléctrico", y ha señalado la necesidad de impulsar la cadena de valor desde la "innovación, la descarbonización y la competitividad, teniendo en cuenta a los proveedores locales y a las pequeñas y medianas empresas, la formación y la recualificación y el empleo".

En este sentido ha remarcado que Navarra es un ejemplo de que "se puede crecer en PIB industrial, en empleo y en competitividad desde la energía verde, la descarbonización industrial y la electrificación de la cadena de valor del sector de la automoción".

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) es el principal organismo de participación de las regiones y ciudades de la Unión Europea. Además de representar a entes locales y regionales de toda la Unión, "asesora sobre aquellas normas de la legislación europea que tengan impacto en el ámbito regional y local".

Su asamblea está integrada por 329 miembros procedentes de todos los países de la UE, y se reúnen en Bruselas seis veces al año. En concreto, España está representada por 21 miembros, uno por cada Comunidad Autónoma y cuatro designados por la Federación Española de Municipios y Provincias.