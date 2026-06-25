Chivite defiende que el cambio climático "no es una cuestión ideológica" y apuesta por una industria "sostenible"

La presidenta Chivite, en una reunión mantenida con Teresa Ribera en mayo del pasado 2025. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se ha reunido este jueves en Bruselas con la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, donde ha destacado que, "frente a las posiciones de la derecha y la ultraderecha europea", el cambio climático "no es una cuestión ideológica".

Así, ha insistido en que, en un contexto como el actual, el avance del cambio climático es "evidente", y ha insistido en la necesidad de que la industria europea "sea competitiva, pero también sostenible". "Las dos cosas tienen que ir de la mano", ha recalcado a la salida de su reunión con la vicepresidenta, añadiendo además que su posición y la de Ribera están "muy alineadas" en este sentido.

La reunión de este jueves se ha producido en el contexto del viaje de Chivite a Bruselas para participar en la novena reunión de la Comisión de Políticas de Cohesión Territorial y Presupuesto (COTER), una de las seis comisiones del Comité Europeo de las Regiones de la UE, explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

DICTAMEN SOBRE LA ELECTRIFICACIÓN DE LA AUTOMOCIÓN

Chivite y Ribera han tratado asimismo en su reunión la aprobación este miércoles en la mencionada Comisión de un dictamen a favor de la electrificación del sector de la automoción como vía para reducir las emisiones de CO2. La propuesta está liderada por la presidenta Chivite, y se ha articulado con reuniones con representantes políticos y grupos de interés de la industria para "lograr el máximo consenso posible".

En concreto, en su encuentro con la vicepresidenta Ribera, ha destacado que la votación fue "bastante ajustada", en tanto que "la derecha y ultraderecha europea pretenden abrir otra vez el debate de las emisiones de CO2".

En contraposición con estas posturas, Chivite ha resaltado la "apuesta clara" del Ejecutivo foral por el vehículo eléctrico, así como por iniciativas normativas como el Industrial Accelerator Act, propuesta legislativa de la Comisión Europea destinada a dar prioridad a la fabricación de productos 'Made in Europe' y a la descarbonización de la industria.

"Todo tiene que formar parte de un mismo paquete, un paquete coherente", ha recalcado Chivite, insistiendo en que el objetivo debe ser "trabajar en la electrificación y potenciar la competitividad de la industria europea".

REUNIÓN CON FRANCOIS KALFON

Asimismo, Chivite se ha reunido con François Kalfon, eurodiputado y ponente en el Parlamento Europeo de la propuesta legislativa sobre la descarbonización de las flotas empresariales. Kalfon defiende una transición "ambiciosa" hacia la movilidad eléctrica como "herramienta clave para reducir las emisiones del transporte y reforzar la competitividad industrial europea".

Su propuesta apuesta por acelerar la electrificación de las flotas corporativas para impulsar un mercado de vehículos eléctricos "más accesible" a través de la segunda mano, al tiempo que "fortalece la producción europea" bajo el principio de 'Made in Europe'.

Al mismo tiempo, Kalfon le ha trasladado a la presidenta su apoyo al dictamen de la ponencia de automoción de la Comisión Europea, así como a la ponencia que defiende Chivite en el Comité de las Regiones.

Kalfon sostiene que los objetivos climáticos "deben ir de la mano de la soberanía industrial, la innovación y la creación de empleo de calidad, consolidando una industria automovilística europea fuerte, competitiva y preparada para liderar la transición ecológica".