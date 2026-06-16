Chivite defiende la colaboración público-privada como vía para reforzar la presencia internacional de Navarra

La presidenta Chivite, en su reunión con el comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Navarra. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, se ha reunido este martes con los miembros del comité ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra, ante los que ha defendido la colaboración público-privada como vía para reforzar la presencia internacional de la Comunidad.

"Navarra es puntera, pero nuestro tamaño nos obliga a entendernos, a colaborar si queremos ser competitivos en el escenario mundial", ha reflexionado Chivite, que ha destacado asimismo la necesidad de cooperar también "entre las empresas, entre los sectores de actividad y entre los trabajadores y trabajadoras y los empresarios y empresarias a través del diálogo social".

Durante la reunión, la presidenta ha querido aprovechar también para recordar las "cifras récord" de empleo y afiliación a la Seguridad Social que ha registrado Navarra. "Nunca antes ha habido tantas personas trabajando", ha destacado, haciendo referencia al récord histórico alcanzado el pasado mes de mayo, con 322.000 personas empleadas en la Comunidad. Asimismo, ha mencionado también que el paro ha disminuido en 618 personas en el último mes, "el mejor dato de paro registrado para el mes de mayo desde 2008".

Estas "buenas" cifras se deben, en opinión de Chivite, a factores como la "regularización extraordinaria de personas migrantes" o el peso industrial de Navarra, que, con una aportación cercana al 33% del PIB, sitúa a la Comunidad "al nivel de las regiones más avanzadas de Europa", ha dicho. "El ecosistema industrial de Navarra, sus cadenas de valor integradas y sus profesionales de primer nivel hacen de nosotros una tierra atractiva para la inversión", ha añadido.

En el transcurso de la reunión, mantenida en el Palacio de Navarra, la presidenta ha repasado también las medidas que el Ejecutivo foral ha venido implementando para apoyar al sector industrial. En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha ultimado la nueva Ley Foral de Industria, una norma en su opinión "muy participada con los agentes sociales y económicos de Navarra, que dotará a las empresas de herramientas para afianzar su posición y atraer nuevos proyectos".