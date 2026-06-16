Chivite defiende la educación en nuevas tecnologías como vía para construir "una ciudadanía libre y responsable"

Inauguración de la jornada en Baluarte. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha abogado este martes por la formación del alumnado para garantizar el adecuado uso de las tecnologías digitales en el ámbito educativo. En concreto, ha hecho hincapié en que "la principal responsabilidad de la educación no es formar usuarios de tecnología, sino personas capaces de comprender la realidad que les rodea, analizarla con criterio propio y ejercer una ciudadanía libre, responsable y comprometida".

Chivite ha realizado estas declaraciones en la apertura de la II Jornada de Competencia Digital Educativa, organizada por el departamento de Educación del Ejecutivo foral en Baluarte, que ha contado con la participación de más de 250 personas y que está dedicada a reflexionar sobre el avance hacia una digitalización educativa responsable. Durante su discurso de bienvenida, ha reivindicado que "la digitalización educativa debe estar dirigida por la educación, y no por las plataformas tecnológicas, los fabricantes de dispositivos o las dinámicas de las redes sociales".

"La clave nunca ha sido cuánta tecnología se utiliza", ha incidido la presidenta, "sino para qué, cómo y quién dirige ese proceso". Así, ha defendido que "la mejor respuesta a la incertidumbre tecnológica no es el inmovilismo, sino la preparación", y que la obligación de las administraciones no es "elegir entre tecnología si o tecnología no", sino garantizar que la tecnología "se utilice cuando aporta valor al aprendizaje, cuando favorece la inclusión, cuando compensa desigualdades y cuando fortalece el pensamiento crítico".

Además de por los profesionales del ámbito educativo que han participado en la jornada, la presidenta ha estado acompañada también por el consejero de Educación, Carlos Gimeno, así como por el director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación, Julio Albalad.

PLAN IKASNOVA

En su intervención, la presidenta ha recalcado también que los niños y jóvenes viven actualmente en un mundo en el que "convivirán con sistemas de inteligencia artificial, y deberán distinguir información veraz de desinformación, proteger su identidad digital y aprender de manera continua a lo largo de toda su vida". En consonancia con esto, ha remarcado la necesidad de que la educación busque una forma de adaptarse "responsable, segura y coherente con los valores que queremos transmitir como sociedad".

Ha querido incidir en que precisamente esa es la base del Plan ikasNOVA, un plan impulsado por el departamento de Educación que ha "construido una visión compartida de la transformación educativa en Navarra". En esta línea, ha explicado que la estrategia de la Comunidad foral con este plan "no está limitada al equipamiento o las infraestructuras, sino que integra metodologías, competencia digital, pensamiento computacional, inteligencia artificial y acompañamiento real a los centros".

Asimismo, ha insistido en que, "gracias al esfuerzo compartido de la comunidad educativa y de las instituciones públicas, Navarra dispone de uno de los ecosistemas de digitalización educativa más avanzados de Europa".

Dentro de este marco, Chivite ha señalado también que uno de los hitos más importantes de la legislatura ha sido la puesta en marcha de CRikasNOVA, el nuevo Centro de Recursos para la Digitalización educativa inaugurado el pasado 26 de mayo. Se trata de un instrumento que permitirá "consolidar y extender de forma responsable, segura y sostenible el modelo de digitalización educativa que Navarra ha construido colectivamente".

II JORNADA DE COMPETENCIA DIGITAL EDUCATIVA

La oferta de la jornada en Baluarte incluye varias ponencias sobre la relación entre las tecnologías y el ámbito educativo, programadas a lo largo del día, como 'El fuego digital: por qué educar es mejor que prohibir y el reto de la responsabilidad educativa' (a cargo de Genís Roca, divulgador y experto en desarrollo de negocios); 'No te conformes con lo que dice la máquina. Explicabilidad y el rol del usuario activo' (ofrecida por Francisco Javier Bellas Bouza, profesor de la Universidad de A Coruña, experto en robótica, educación e inteligencia artificial); 'Enseñar a programar era para ayer. Alfabetización computacional a través de herramientas libres' (de Francisco Vico, científico e ingeniero, catedrático de inteligencia artificial en la Universidad de Málaga); o 'Las pantallas dentro y fuera del aula' (ofrecida por Laura Cuesta Cano, profesora adjunta en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, divulgadora especializada en el buen uso de la tecnología y experta en el análisis del comportamiento de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital).

También incluye el programa las sesiones de buenas prácticas 'Conociendo ikasNOVA', destinadas a dar a conocer las actuaciones de pensamiento computacional y competencia digital, contenidos digitales y aulas ikasNOVA que se vienen desarrollando en la educación navarra.

La programación de la mañana se completa con la mesa redonda 'Tiempo, propósito y derechos para la educación digital', con la participación del director general de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos del Departamento de Educación, Luis Calatayud, junto a Nacho Guadix, responsable de educación y derechos digitales de la infancia de UNICEF España y Julio Albalad, director del INTEF.

Entre los temas a abordar durante la jornada, destacan algunos como la alfabetización mediática, el pensamiento crítico, los hábitos saludables frente a las pantallas, y el papel pedagógico de las tecnologías cuando verdaderamente aportan valor en el proceso de aprendizaje. Finalmente, la clausura de la jornada correrá a cargo del consejero de Educación, Carlos Gimeno.

CULMINA LA INICIATIVA WISE

En el marco de la jornada está prevista también la presentación del texto definitivo del Manifiesto Wise (Women in STEM and Digital Empowerment), culminación de una iniciativa internacional que impulsa el empoderamiento digital de las jóvenes de la Comunidad foral.

El proyecto europeo llega así a su final tras varias jornadas de trabajo destinadas a reducir la brecha de género y potenciar el liderazgo de las jóvenes de entre 15 y 19 años en el entorno digital y sostenible.

En este contexto, este lunes se celebró en el Polo de Innovación Digital de Navarra (IRIS) y las instalaciones de Hirugarrena una sesión de cocreación con el título 'Una voz que continúa', con el objetivo de elaborar de forma colaborativa el nuevo manifiesto WISE Navarra, manifiesto que será hoy presentado en una lectura pública que tendrá lugar esta tarde en Baluarte durante el desarrollo de las sesiones de trabajo de la jornada. Se trata de un documento estratégico que recoge las conclusiones del proyecto, las líneas de acción prioritarias para el fomento de las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre las jóvenes navarras, y el compromiso institucional por una educación digital equitativa y con propósito social y ambiental, ha informado el Gobierno foral.