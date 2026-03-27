Chivite defiende que la regularización de personas inmigrantes supone "una oportunidad para toda la sociedad"

La presidenta de Navarra, María Chivite, se reúne con representantes del Gobierno y de la CEN para analizar la regularización de inmigrantes. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha presidido un encuentro de trabajo con la Confederación Empresarial Navarra (CEN), para compartir el escenario y actuaciones que deben abordarse con motivo del proceso de regularización de personas migrantes que comenzará a tramitarse, según las previsiones del Gobierno de España, el mes que viene. Una regularización, ha defendido Chivite, que supondrá "un beneficio para toda la sociedad".

En la reunión también han participado la vicepresidenta segunda y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, y la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Mari Carmen Maeztu. En próximas fechas también se abordará esta cuestión con los sindicatos.

En Navarra el pasado mes febrero había dadas de alta en la seguridad social 41.566 personas de origen migrante "lo que supone el 13% de la afiliación" y se calcula que en la Comunidad foral "serán unas 10.000 las personas que se incorporen con plenos derechos al sistema". Por ello, el Ejecutivo quiere poner en marcha las herramientas necesarias para "intensificar la labor de formación, recualificación y conexión entre el mercado de trabajo y las personas en situación de poder trabajar", destaca en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Tal y como ha señalado la presidenta, la reunión "pretende ser un espacio para compartir escenarios y mecánicas de trabajo de cara a anticiparnos en esa tarea". En ese sentido, Chivite ha pedido colaboración para "dibujar ese mapa de oportunidades y perfiles, para que de manera colaborativa y coordinada podamos dar pasos certeros y ágiles en la tarea".

Además, ha recordado que los datos de 2025 reflejan que "España cerró con 3,58 millones de trabajadores extranjeros, casi el 16 por ciento del mercado laboral, la mayor cifra histórica. Hay estudios, como el de FUNCAS, por ejemplo, que señalan que la incorporación de las personas trabajadoras extranjeras explica el 47% del crecimiento del PIB español desde 2022. Por tanto, queda acreditado que nuestra economía y nuestra sociedad necesitan a las personas que vienen de otros países, y que están aportando y retornando al sistema".

Y ha concluido subrayando que "hay un beneficio para toda la sociedad. Para quien viene y para quienes necesitamos que vengan. Por eso hemos de hacerlo bien. Porque todas y todos saldremos ganando".

NUEVAS REUNIONES PARA IDENTIFICAR NICHOS DE EMPLEO

La reunión de este viernes ha supuesto una primera toma de contacto, ya que, desde el departamento de Derechos Sociales, Economia Social y Empleo a través de la dirección general de Trabajo y el SNE, se van a establecer más encuentros a nivel técnico que permitan conocer las necesidades de mano de obra que tienen los distintos sectores empresariales a través de las 50 asociaciones empresariales que forman la Confederación Empresarial de Navarra CEN.

El Gobierno de Navarra quiere "identificar y establecer los nichos de empleo más importantes" para poder poner a disposición tanto de las personas que accedan al proceso de regularización como a las empresas contratadoras todas las herramientas de las que disponen las políticas activas de empleo: formación, orientación e intermediación y así "facilitar que las ofertas de empleo tengan respuesta y los demandantes encuentren oportunidades".