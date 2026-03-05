Chivite destaca "el ecosistema navarro de talento" en el debate sobre el reto de Europa en la industria del automóvil

La presidenta Chivite este miércoles en el Comité de las Regiones. - EMILE WINDAL

PAMPLONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha participado en el pleno del Comité de las Regiones celebrado este miércoles y en el grupo interregional del Comité Europeo de las Regiones sobre el Futuro de la Industria del Automóvil (CORAI), donde se debaten prioridades institucionales de la Unión Europea y políticas, entre ellas, del sector de automoción. Chivite ha puesto como ejemplo la estrategia navarra en clave de ecosistema y ha destacado "el impulso público a la transición del sector", las nuevas ayudas a la electrificación y la inversión privada, así como la ampliación de la cadena de valor.

En este sentido, Chivite ha destacado que el Ejecutivo foral "ha creado un ecosistema de innovación, talento y formación de la mano de Educación, universidades y agentes innovadores y la industria". Además, ha manifestado que Navarra apuesta por un desarrollo sostenible integral, que produce el 70% de energía renovable y que la Administración pública concede ayudas a la descarbonización de industria y hogares, y ayudas a la movilidad eléctrica.

Tal y como ha subrayado, "estamos trabajando en clave de cadenas de valor". "Acabamos de ampliar la del coche eléctrico con la implantación de una empresa de battery packs. Trabajamos de la mano de clústeres especializados y nuestra industria tiene acuerdos con los trabajadores y trabajadoras que suponen unas condiciones dignas de derechos y salarios", ha agregado.

Así, según Chivite, ante el momento crucial que vive la industria automovilística europea, que da trabajo a unos 13 millones de personas, "dar capacidad de decisión y ejecución a las regiones es un acierto porque la proximidad permite ser más eficaces". "Por lo tanto, cualquier trasformación debe pasar por lo local y regional para ser exitosa", ha dicho.

La presidenta navarra liderará una ponencia específica sobre automoción, que llevará al pleno del Comité de las Regiones este año, y cuyos trabajos comenzarán este mismo mes.

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL

En la sesión del miércoles del Comité de las Regiones, María Chivite participó en el debate y aprobación de varios dictámenes sobre distintos puntos del orden del día: el dictamen del Marco Financiero Plurianual posterior a 2027, dictamen sobre contratación pública y la competitividad, y dictamen sobre resiliencia hídrica.

En primer lugar, afirmó que Navarra "pide un nuevo marco financiero plurianual con participación, capacidad de ejecución, ambición y certidumbre". "Innovación, digitalización y sostenibilidad, junto a cohesión social y territorial deben ser los pilares del proyecto europeo", añadiño. Y, además, comentó que "no queremos una Europa construida desde el individualismo, sino desde la solidaridad y el avance común". "Nuestro proyecto será más fuerte si lo hacemos unidos".

Respecto a la competitividad, la presidenta la vinculó a una industria potente y al "necesario impulso público en el desarrollo económico, social y territorial", con estrategias como la 'Clean Deal Industrial' o 'Made in Europe' que permitan "reindustrializar Europa para ganar valor añadido y escala".

Sobre esta cuestión, la de la competitividad, Chivite resaltó que "Europa debe tomar importantes decisiones y debe hacerlo ya". "En el contexto que estamos viviendo, debemos reafirmar un compromiso con una Europa en paz que avance en su empoderamiento desde tres pilares: paz y democracia, transición energética hacia un modelo limpio y la localización de las cadenas de valor de los sectores estratégicos. Ya vimos en la pandemia las disrupciones que tanto nos afectaron y no podemos ser vulnerables en términos de autonomía estratégica. Sobre esta base, Europa será más competitiva política, industrial y energéticamente. Y será un espacio de prosperidad líder en el mundo, si construimos en común desde la cohesión social y territorial", expuso.

Y sobre la resiliencia hídrica, Chivite señaló que "hemos de caminar hacia un modelo de gestión integral, de digitalización del ciclo del agua y de capacidad de almacenamiento y distribución racional". "También en otros planos como la modernización de regadíos. En Navarra los trabajamos y nuestro siguiente reto es concluir el Canal de Navarra, con apoyo del Banco Europeo de Inversiones, para permitir a toda la región disponer de agua de calidad para consumo humano, industria y campo", afirmó.

Según matizó la presidenta, "a diferencia de otras regiones, Navarra se inclina en su estrategia por proyectos que creen valor, empleo de calidad, innovación y que sean racionales con el consumo de agua y energía".