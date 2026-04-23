Chivite destaca el "gran trabajo en materia de diplomacia comercial" del Gobierno, que "empieza a dar resultados"

PAMPLONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que el Gobierno foral está realizando "un gran trabajo en materia de diplomacia comercial, de atracción de inversión, que empieza a dar resultados".

En respuesta a una pregunta oral sobre el escenario para la economía navarra, formulada por el PSN en el pleno parlamentario de este jueves, Chivite ha señalado que "la economía de Navarra está en un buen momento, en términos de solvencia, de capacidades, y esto tiene consecuencias directas tanto en inversión como en empleo".

"La semana pasada tuvimos distintas noticias que refrendan este contexto favorable, si bien efectivamente no somos ajenos tampoco a la incertidumbre mundial a la que también estamos dando respuesta", ha indicado.

Por un lado, ha hecho referencia al "nuevo viaje a China que nos permitió ratificar junto a Hithium y las autoridades locales y el propio presidente del Gobierno de España el acuerdo que ya habíamos impulsado para que Navarra acoja una inversión de 400 millones en una planta de baterías de almacenamiento de energía, inversión que implicará la creación de en torno a 700 puestos de trabajo".

Según ha subrayado, "más allá de los millones de inversión, se trata de una decisión estratégica en el sector de las renovables". "Navarra lo tiene claro desde hace años, y la situación mundial nos reafirma en que solo por este camino, el camino de la electrificación de la economía, avanzando en la independencia energética de nuestra comunidad, nos va a permitir aumentar nuestra competitividad y capacidades", ha manifestado.

Por lo tanto, ha continuado, "estamos haciendo un gran trabajo en materia de diplomacia comercial, de atracción de inversión, que empieza a dar resultados, que desmiente esos discursos catastrofistas que tan a menudo escuchamos en esta Cámara".

"Justo lo contrario: somos una comunidad referente, somos una comunidad atractiva, con enorme talento y experiencia, líder en calidad de vida y con un entorno institucional estable, cercano y solvente", ha remarcado.

Chivite también ha citado la aprobación de un plan de inversiones con 271 millones de euros que "amplía nuestra capacidad para impulsar proyectos estratégicos y esenciales, devolviendo a los navarros sus aportaciones en forma de importantes inversiones que, por cierto, están perfectamente alineadas con las necesidades y las reclamaciones que nuestra ciudadanía nos pone encima de la mesa".

"Es un plan ambicioso que va a llegar a todos los rincones de nuestra comunidad, a muy distintos espectros", ha añadido, tras subrayar que si "podemos hacerlo es precisamente porque tenemos una economía que va bien".

"Añadamos a todo esto que seguimos avanzando en cuestiones estratégicas como la segunda fase del Canal de Navarra, que efectivamente nos gustaría que fuera más rápido, sí, pero en todo caso damos pasos firmes en una realidad que será tangible en corto espacio de tiempo", ha apuntado.

Chivite también ha hecho referencia a las medidas adoptadas para contextos concretos como "el impacto de la situación de Irán en nuestro entorno". "De momento hemos tomado una serie de medidas, pero ya hemos dicho que si la situación se prorroga, si el impacto continúa, sin duda vamos a estar vigilantes y abiertos a adoptar otro tipo de medidas", ha subrayado.

Tras remarcar que el Gobierno "seguirá actuando en lo urgente, pero sobre todo en la planificación estratégica", ha apuntado que "este trabajo, más discreto y silencioso, es el que va a contribuir a que la próxima legislatura veamos la materialización de proyectos tan relevantes como, por ejemplo, en materia de vivienda".

"Partimos de una situación económica positiva en términos de inversiones, en términos de empleo y de dinamismo económico, lo cual nos permite ser prudentemente optimistas en nuestro escenario económico en el corto y en el medio plazo", ha comentado.

Por su parte, la parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha considerado que "lo que estamos viendo a lo largo de estos meses es algo más que la suma de proyectos concretos", es "la constatación de que Navarra avanza". A su juicio, "son señales de un gobierno que está tomando decisiones y además está ejecutándolas". "Y esto que a algunos les parece algo tan sencillo, conviene recordar que no siempre fue así. Esta comunidad ha vivido fases oscuras, con decisiones políticas erróneas, equivocadas", ha indicado.

En este sentido, ha citado la "paralización de proyectos estratégicos que frenaron oportunidades para esta tierra", donde "el Canal de Navarra es especialmente ilustrativo". "UPN detuvo su ampliación y abandonó la segunda fase", ha criticado, tras añadir que "ahora vemos cómo les entran las prisas y se están llevando las manos a la cabeza".