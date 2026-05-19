Chivite destaca la importancia de alcanzar consensos "por encima de las siglas": "Nos quedan compromisos por cumplir"

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha destacado la importancia de alcanzar consensos "por encima de las siglas" y de "consolidar lealtades" porque "hay un interés superior, que es el de hacer una Navarra más próspera y más igualitaria". "Y eso está por encima de todo. No podemos dejar a las navarras y los navarros en la estacada, porque nos quedan compromisos por cumplir y es en eso en lo que nos debemos enfocar", ha indicado.

Durante su intervención en la presentación del anteproyecto de ley foral del Sistema Universitario, Chivite ha subrayado que "llegar a un acuerdo por encima de las siglas y avanzar hacia una Navarra más progresista y más plural, nos permite, entre otras cosas, presentar hoy este proyecto de ley".

Tras incidir en que este Gobierno es "fruto" del "consenso", ha considerado que esta ley "es un hito para Navarra, es el resultado de la voluntad compartida, del consenso de muchos agentes". En este sentido, ha agradecido la "implicación de todas las personas que habéis querido fortalecer un sistema universitario que ya es una referencia y aprovecharlo con ambición hacia el futuro". Un futuro que se construye desde la universidad", ha dicho.

Ha añadido Chivite que esta ley "es una declaración de intenciones sobre qué Navarra queremos construir", porque la universidad "es el motor que nos hace avanzar como sociedad". La universidad, ha continuado, "es un espacio de conocimiento, es un mecanismo de igualdad de oportunidades y un verdadero ascensor social para muchas personas".

"Y digo esto plenamente consciente de que existe un contexto internacional en el que la autonomía universitaria y también la libertad académica enfrentan presiones crecientes. Por eso, esta nueva ley supone que Navarra da hoy un paso propio y un paso decidido. No nos limitamos a adaptar el nuevo marco estatal, sino que vamos más allá. Con esta nueva ley construimos un modelo propio, completo, coherente, diseñado desde las necesidades, las fortalezas y los retos que nuestra propia comunidad tiene. Y lo hacemos desde una posición de fortaleza", ha apuntado.

En este sentido, la presidenta ha manifestado que "Navarra tiene un ecosistema universitario de excelencia, y esta ley viene a consolidarlo y a proyectarlo hacia el futuro". Entre otras cuestiones, ha subrayado que "uno de los pilares centrales" de esta ley es la UPNA, que "se sitúa como eje vertebrador del modelo universitario navarro". "Con presencia en Pamplona y en Tudela, la UPNA es un instrumento clave de cohesión territorial, porque una Navarra fuerte necesita también una universidad pública fuerte", ha apuntado. Por eso, ha dicho, "esta ley le garantiza una financiación estable, plurianual y progresiva".

También ha destacado su "compromiso" con la UNED. "Navarra es de las comunidades que más aporta a esta institución, clave para acercarnos estudios universitarios a miles de navarras y navarros durante el último medio siglo. Gracias a su capacidad de adaptación sigue siendo fundamental hoy en día", ha manifestado.

Por otro lado, ha subrayado que la Comunidad foral "es también la que cuenta con una mayor proporción de estudiantes universitarios internacionales de España, un dato al que contribuye de manera muy especial la Universidad de Navarra, que a través de su alumni lleva décadas construyendo 'marca Navarra' fuera de nuestras fronteras".

"Esta ley quiere mantener y ampliar ese liderazgo, posiciona a Navarra en el mapa europeo del conocimiento, fomenta la participación en alianzas europeas y redes internacionales y atrae talento de todo el mundo, un sistema universitario navarro conectado con Europa y abierto a todo", ha dicho.

Pero esta ley, ha señalado María Chivite, "no solo mira hacia afuera, mira sobre todo hacia las personas, hacia la igualdad, la diversidad, la inclusión como principios rectores de toda la norma". "Los y las estudiantes se sitúan en el centro, sus derechos, su bienestar integral, su salud mental su participación real en la vida universitaria", ha añadido. Y para que las condiciones económicas "no sean nunca una barrera, reforzamos el sistema de becas y ayudas", porque la universidad "debe ser de todos y todas, para todos y para todas".

Esta ley, ha subrayado, "también moderniza la gobernanza universitaria". "El Consejo Social adquiere un papel renovado como voz de la sociedad en la universidad. Conecta el sistema universitario con las empresas, el tejido productivo y el conjunto del territorio navarro", ha explicado.

"Espero que el consenso alcanzado en el proceso de elaboración sea tenido muy en cuenta durante el próximo debate parlamentario. Porque el consenso debe ser el motor de navarra", ha apuntado.