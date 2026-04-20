Chivite destaca el impulso de Orkoien a la oferta de vivienda y reivindica la construcción de vivienda pública

La residenta de Navarra, María Chivite, visita en Orkoien los terrenos donde se van a ubicar las 2.000 futuras viviendas que formarán parte del nuevo desarrollo urbanístico de la localidad . - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha visitado este lunes en Orkoien los terrenos donde se desarrollará el proyecto de La Playa Auzalar, mediante el que se construirán 2.000 nuevas viviendas en la localidad, 1.000 de ellas con protección pública. En la visita, la presidenta ha destacado el impulso que supone el proyecto para la oferta de vivienda en la Comunidad, y ha reivindicado la apuesta del Ejecutivo foral por fomentar el parque público de vivienda de Navarra.

En este sentido, Chivite ha querido felicitar al Ayuntamiento por el trabajo realizado con el proyecto, al tiempo que ha incidido en que la vivienda es "la principal preocupación ciudadana". Ha realizado así durante su intervención un llamamiento a que "todas las administraciones se pongan de acuerdo para hacer esa demanda ciudadana realidad".

Chivite ha valorado asimismo el proyecto iniciado en Orkoien como ejemplo en el fomento de la construcción de vivienda, al tiempo que ha destacado el papel de los municipios a la hora de abordar la situación de la vivienda en la Comunidad. "Los ayuntamientos tienen mucho que decir en la planificación, en la puesta en servicios y en dar respuestas a sus vecinos y vecinas con la dotación de viviendas", ha subrayado, antes de trasladar la disposición del Gobierno de Navarra de "acompañar, ayudar y agilizar los trámites administrativos a todos los Ayuntamientos que lo precisen".

En referencia a la Junta de Compensación con la que se está gestionando el proyecto, la presidenta ha incidido también durante la visita en la importancia de la colaboración-público privada a la hora de atender la que es "la principal demanda de nuestra ciudadanía".

2.000 VIVIENDAS, 1.000 DE ELLAS PROTEGIDAS

La visita de la presidenta se ha producido en el marco del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Orkoien y la Junta de Compensación del proyecto, conformada por representantes de la propiedad del suelo donde se van a levantar las viviendas.

Concretamente, el acuerdo entre el Consistorio y la Junta de Compensación recoge que, de las 1.000 viviendas que tendrán la consideración de protegidas, el 30% estarán destinadas al alquiler.

En esta línea, la presidenta ha señalado que este proyecto, además de atender a la demanda de la localidad, servirá también para ayudar a cubrir la demanda de vivienda de la comarca de Pamplona, que supone alrededor del 70% de la demanda de toda Navarra. "Que puedan venir a Orkoien vecinos y vecinas de otros municipios también ayudará a atender esa demanda", ha remarcado.

Durante la visita, María Chivite ha estado acompañada por el alcalde de Orkoien, Alejandro López, así como por un arquitecto de la Junta de Compensación del proyecto, Germán Velázquez. Chivite ha traslado la colaboración del Ejecutivo foral con el Ayuntamiento de localidad, así como la voluntad del Gobierno de Navarra de seguir desempeñando "la parte competencial del trabajo administrativo que le corresponde".