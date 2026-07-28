Chivite destaca que Navarra "roza el pleno empleo"

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado este martes que "rozamos ya el pleno empleo en una Navarra que sigue creando empleo de calidad y prosperidad compartida para toda su ciudadanía".

Chivite ha reaccionado de esta forma a los datos de la Encuesta de Población Activa publicados este martes y que señalan que el paro bajó en 3.300 personas en el segundo trimestre de 2026 en Navarra hasta los 27.700 desempleados, un 10,8% menos que el trimestre anterior. Con esta bajada, la tasa de paro en la Comunidad foral se sitúa en el 8,07%.

"Trabajamos para la ciudadanía Navarra creando un espacio de progreso para todas y todos", ha destacado María Chivite en un mensaje en la red social X.