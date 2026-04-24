Chivite destaca el "valor incalculable" del voluntariado a la hora de acompañar a niños hospitalizados

La presidenta Chivite participa en la presentación de la asociación ‘Mamás en Acción’ en Navarra . - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha participado este viernes en la presentación de la asociación 'Mamás en Acción' en el Hospital Universitario de Navarra. Gracias a un convenio de colaboración entre la asociación y el HUN, esta entidad, dedicada a acompañar a niños que tengan carencia de apoyo social o familiar adecuado para garantizar ese acompañamiento durante la hospitalización, el hospital navarro se convierte en el centro número 54 en España en formar parte de esta red de voluntariado.

Durante su intervención, la presidenta ha destacado que el proyecto representa "una forma de entender la sociedad basada en el cuidado, la empatía y el compromiso con quienes más lo necesitan", una línea que, ha afirmado, se comparte desde el departamento de Salud en particular y el Ejecutivo foral en general.

"Parte de la terapia y el tratamiento durante el ingreso en un centro sanitario es que los niños y niñas se encuentren en un entorno amable, y el juego, la tranquilidad y la seguridad de sentirse acompañados es esencial", ha explicado la presidenta, quien ha incidido en que es precisamente en este ámbito donde iniciativas como la presentada este viernes adquieren "un valor incalculable para todas y todos".

Así, Chivite ha recalcado que esta asociación trae con su red de voluntarios "algo muy valioso", como es "el tiempo, el cariño y la entrega de todos las y los implicados". En este sentido, ha subrayado que ser una persona voluntaria significa entender que "a veces, el gesto más pequeño puede tener un impacto enorme en la vida de alguien", impacto que, ha insistido, "es aún mayor en el caso de los menores que no tienen una red de apoyo".

Al acto de presentación, además de la presidenta, ha asistido también el consejero de Salud, Fernando Domínguez, así como la presidenta de 'Mamás en Acción', Majo Gimeno, y el presidente de Cinfa, Enrique Ordieres, compañía farmacéutica que también ha apoyado la implantación de la entidad en la Comunidad. Asimismo, han estado presentes la gerente del Hospital Universitario de Navarra, Estrella Petrina, y la jefa del Servicio de Pediatría, María Chueca.

Para el funcionamiento del sistema, se ha establecido un procedimiento "ágil y accesible" que permite a cualquier profesional activar el sistema en el momento que detecte una situación que lo haga necesario, garantizando una atención cercana y personalizada.

En este procedimiento, los trabajadores sociales sanitarios juegan un papel clave en la evaluación de la situación sociofamiliar y las necesidades específicas de cada caso, determinando la idoneidad de la familia para acceder a este voluntariado o, en su defecto, ofreciendo alternativas adecuadas que aseguren el bienestar integral del paciente.

MÁS DE 100 VOLUNTARIOS EN NAVARRA

'Mamás en Acción' abrió el pasado mes de marzo el plazo para que las personas interesadas en participar como voluntarias en Navarra realizasen su solicitud. La formación de la primera tanda de voluntarios y voluntarias, que supera las cien personas, tendrá lugar también este viernes, 24 de abril.

En total, la entidad supera las 3.000 personas voluntarias activas, que han acompañado a más de 2.500 menores sumando más de 70.000 horas de presencia afectiva.