Chivite dice que el acuerdo para aprobar los Presupuestos da "estabilidad" y "certidumbre"

Archivo - El consejero de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti (i), y la presidenta de Navarra, María Chivite (d). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha valorado este viernes el acuerdo alcanzado entre los socios del Ejecutivo foral y EH Bildu para aprobar los Presupuestos Generales de Navarra para 2027 y ha destacado que este acuerdo da "estabilidad y certidumbre para el conjunto de la ciudadanía navarra".

Chivite, que se encuentra de viaje institucional en Argentina, ha señalado que "en los Presupuestos sobre todo lo que ha incrementado es la partida destinada a vivienda y también a salud, y se contempla el fortalecimiento de nuestros servicios públicos". "Son unos Presupuestos que demuestran estabilidad, que continuamos avanzando", ha indicado.

En esa línea, ha considerado una "buena noticia" el acuerdo para "garantizar una mayoría parlamentaria para sacar adelante" los Presupuestos. "Llevamos negociando algo más de un mes, porque ya se negoció también el anteproyecto, donde Bildu pudo introducir algunas cuestiones. Dentro de los grupos que sustentamos al Gobierno también ha habido un acuerdo político que además contempla de manera transversal prácticamente el conjunto de las consejerías. Por lo tanto, esto es lo que garantiza una estabilidad y que podamos sacar los Presupuestos adelante. Si todo va en orden, según ha dicho el presidente del Parlamento de Navarra, creo que podrán estar definitivamente aprobados el 17 de diciembre", ha señalado.

Así, ha esperado que "todo transcurra con normalidad en el ámbito parlamentario, con las consiguientes enmiendas también, y podamos tener los Presupuestos aprobados antes de que termine el año".

Por otro lado, Chivite ha explicado que "queda ahora la parte fiscal que seguimos negociando, donde uno de los objetivos fundamentales va a ser ese alivio fiscal a las familias". En ese sentido, ha explicado que se trabaja en una deflactación de la tarifa del IRPF "más o menos" equivalente a lo que haya sido la inflación, "para que las familias puedan tener ese dinero disponible". "Por otra parte están los Presupuestos que garantizan todos los servicios públicos y una importante inversión en vivienda, que es en estos momentos la principal preocupación de la ciudadanía y también la principal ocupación de este Gobierno", ha asegurado.