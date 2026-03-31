Chivite dice que el acuerdo entre el Gobierno central y la Iglesia para indemnizar a víctimas de abusos es "positivo"

La presidenta de Navarra, María Chivite, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española (CEE) para el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica es "positivo".

"A mí me parece, tal y como han valorado las asociaciones de víctimas, un acuerdo positivo. Yo creo que aunque llegue tarde, bien está lo que bien acaba", ha indicado este martes, en respuesta a los medios de comunicación.

Chivite ha añadido que "Navarra ya llevaba una trayectoria desde la legislatura pasada trabajando en este ámbito", y que "un marco para reconocer los abusos que la Iglesia hizo de determinadas personas consideradas víctimas yo creo que es algo positivo en ese paso que la Iglesia debía dar". "Creo que es un paso positivo", ha incidido.

Preguntada por el hecho de que por el momento no se hayan establecido baremos de indemnización, ha respondido que "como digo, este paso es un paso positivo, más allá de que luego vayan concretándose los detalles".