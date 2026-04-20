Chivite dice que el cierre de aulas cumple el acuerdo programático, aunque Educación ha encargado un informe

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que las decisiones que ha tomado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, para el cierre de aulas ante el descenso de la natalidad "están basadas claramente en criterios estrictamente técnicos" y cumplen además con lo previsto en el acuerdo programático suscrito entre PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

No obstante, después de que UPN, EH Bildu, Geroa Bai y PPN hayan expresado su rechazo a este cierre, María Chivite ha afirmado que "escuchando también lo que dicen los grupos, el Departamento de Educación ha encargado un informe jurídico al respecto para poder valorar la propuesta que los grupos hacen". "Veremos qué es lo que dice ese informe jurídico", ha explicado la presidenta a preguntas de los medios de comunicación.

Chivite ha afirmado que "tenemos 700 niños menos de tres años que en el año 2022". "A lo largo de todos estos años, desde que estamos en el Gobierno, ha ido reduciéndose el número de unidades porque efectivamente tenemos menos niños. De hecho, nosotros, como Gobierno, en educación, en salud o en cualquier sitio, tenemos que poner los recursos allá donde está la demanda", ha subrayado.

Además, ha resaltado que "ha habido reducciones de unidades en el ámbito de lo público durante todos estos años y ningún partido político ha dicho absolutamente nada".

Tras ello, ha indicado que "la decisión del consejero es estrictamente técnica, pero también atendiendo al acuerdo de Gobierno, que pone literalmente que cuando no haya demanda el compromiso político es reducir las unidades concertadas y lo pone de manera literal". "Por lo tanto, criterios técnicos y criterios políticos marcados en el acuerdo de Gobierno", ha destacado.