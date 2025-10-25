Chivite dice que la comisión de investigación es "una cortina de humo" para "vender una realidad que no existe"

PAMPLONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado que las comisiones de investigación, tanto en el Parlamento de Navarra como en el Senado, son "cortinas de humo" con el objetivo de "vender una realidad que no existe". Y ha asegurado que las primeras comparecencias de la comisión de la Cámara foral "están acreditando" que el Gobierno de Navarra es "limpio y libre de corrupción.

En su intervención al inicio del Comité Regional del partido, que se ha celebrado este sábado en Pamplona, Chivite ha afirmado que la comisión de investigación sobre las adjudicaciones del Gobierno de Navarra es una muestra de la "estabilidad y la buena marcha" de la Comunidad foral, que es "lo que molesta a la oposición que ya está mimetizada con la derecha más radical sin otro proyecto que acabar con este gobierno"

En este sentido, ha criticado que se recurran a "mantras que aparecen y desaparecen según interés: un día es ETA y otro la corrupción política". "Pero ni ETA existe, ni el PSOE se ha financiado ilegalmente ni mi gobierno es corrupto", ha sentenciado. "Repeticiones vacías que no se sustentan en ni un solo hecho" y que ha enmarcado en una "estrategia trumpista" en la que están "los tres partidos de la derecha". "Son la antipolítica, no tienen nada que ofrecer y tapan su ausencia de proyecto desviando la atención a debates falsos o superados", ha criticado.

Una situación, ha advertido, que está sucediendo en España, Europa y a nivel global, con un "ascenso de la ultraderecha" que está provocando "un escenario real de retrocesos en todo el mundo". Así, se ha referido Gobierno de Donald Trump "alentando el negacionismo del cambio climático" o con "deportaciones masivas". Mientras que en Europa también se perciben "retrocesos en los comportamientos contra el cambio climático" y una "parálisis y tibieza al condenar los ataques de Israel en Gaza".

Una realidad que también se da, ha dicho, en algunas Comunidades Autónomas de España. En este sentido, ha asegurado que los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía "es resultado de recortes en la sanidad pública". Igualmente, ha destacado que Madrid "asfixia financieramente a su universidad", es "insumisa" a la ley de memoria democrática y "dice a las mujeres que se vayan a abortar fuera de la comunidad como si fueran delincuentes".

María Chivite ha resaltado que hay una "pelea de distintos modelos". Frente al modelo que "pasa por destruir los servicios públicos", "deslegitima el sistema" y pone el foco en "enemigos internos", la socialista ha apostado por una "prosperidad compartida" y un desarrollo "inclusivo". Que es lo que se está haciendo, ha afirmado, en Navarra, con la "menor tasa de deuda del Estado, la mayor calificación crediticia" y "la que tiene mayor inversión social de España".

La dirigente del PSN ha advertido de que "detrás de la estrategia de acoso y derribo que sufrimos todos los días lo que quieren es acabar con el bien común y la solidaridad para imponer el beneficio particular y el individualismo". "Los socialistas en España y en Navarra somos una barrera que tienen que derribar para implantar esto y por eso nos atacan desde 2019", ha asegurado, para añadir que "esto no va a parar".

En este contexto de "derribar" al Gobierno de España y de Navarra ha enmarcado las comisiones de investigación en el Parlamento foral y el Senado. "Son cortinas de humo que utilizan y van a seguir utilizando para tratar de construir un relato que nada tiene que ver con la verdad. Porque no les interesa la verdad, solo su relato, su alternativa que, en realidad, es una mentira", ha subrayado.

Al respecto, ha asegurado que las primeras comparecencias de la comisión de investigación de la Cámara foral "están acreditando" que el Gobierno de Navarra es "limpio y libre de corrupción". "Nadie ha intervenido ni ha dado instrucciones políticas para que se adjudiquen obras públicas a determinadas empresas; todos los comparecientes han coincidido en que, aunque hubo discrepancias", las propuestas se hicieron "libremente, en base a criterios técnicos, sin injerencias políticas de ningún tipo". Si bien ha reconocido que "hubo procedimientos mejorables desde el punto de vista administrativo", lo que "claramente no hay es corrupción".

"Me mueve Navarra y me duele Navarra", ha lamentado Chivite, que ha reprochado que se han pasado "todas las líneas rojas que nunca antes se habían pasado en política en esta comunidad, entrando a cuestiones incluso personales que hacen daño a nuestras familias". "Pero les da igual, porque la derecha ya no está en la clave de hacer política desde el respeto al sistema sino en la destrucción del sistema y de Navarra", ha censurado.

Ante ello, ha destacado que "no nos vamos a rendir, eso es lo que quieren: crear un ambiente irrespirable para que nos vayamos". "Si nos rendimos les dejamos el camino libre para que implanten su modelo", basado en "destruir lo público", ha advertido. "Por difíciles que sean los tiempos y el daño que nos quieran hacer vamos a seguir trabajando" y "como somos mayoría, tenemos que unir fuerzas" en contra de quienes intentan "convertir Navarra al trumpismo".

Chivite ha asegurado que, según "encuestas que vamos conociendo, la mayoría social de Navarra está con este Gobierno, con este modelo político y se reconocen las políticas públicas que hacemos y también en la defensa de nuestra Navarra foral". "Navarra no se defiende de boquilla, se defiende con hechos No se puede decir que eres un partido foralista y votar todo con una derecha centralista. No se puede decir que defiendes el autogobierno y la esencia de la comunidad y buscar hundir su reputación y cuestionarlo", ha manifestado.