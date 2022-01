Chivite dice que "los datos objetivos no avalan" las críticas de Maya sobre la financiación de Pamplona

PAMPLONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado que "los datos objetivos no avalan el discurso" del alcalde de Pamplona, Enrique Maya, sobre las dificultades que tendría la ciudad para prestar sus servicios con el nuevo modelo de financiación local.

Chivite ha contestado de esta manera después de que el primer edil de Pamplona remitiese una carta a la presidenta del Ejecutivo solicitando la "inmediata" creación de una comisión paritaria de transferencias para "acordar las condiciones en las que el Gobierno de Navarra asumirá la parte sobredimensionada de los servicios" que Pamplona "ya no podrá ofrecer por falta de financiación" con la nueva financiación municipal que suprime la Carta de Capitalidad.

"No sé si es que últimamente el alcalde no basa sus intervenciones en datos porque no se justifica las cosas que está planteando, tanto en el tema de los delitos, que lo hemos visto, como ahora con el tema de la financiación", ha afirmado la presidenta en declaraciones a los periodistas.

En este sentido, ha señalado que el nuevo modelo de financiación "supone para Pamplona 1,6 millones de euros menos para el año que viene de un presupuesto de unos 248,5 millones de euros, por lo tanto un 0,6% del presupuesto".

De la misma manera, y citando un informe de la Cámara de Comptos sobre el Consistorio correspondiente al año 2020, ha destacado que el Ayuntamiento "tuvo un ahorro neto de 22 millones de euros" y "tiene un remanente de tesorería de 35 millones de euros". "Por lo tanto no puede decir que 1,6 millones de euros están suponiendo una merma en la prestación de los servicios porque efectivamente los números no lo avalan", ha aseverado.

"Yo no tengo ningún problema, ya le contestaremos a la carta, pero evidentemente los números, los datos objetivos, no avalan el discurso del señor alcalde de Pamplona", ha concluido.