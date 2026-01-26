Chivite dice que el Gobierno foral trabaja en "nuevos proyectos industriales que colocarán a Navarra a la cabeza"

La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo foral está trabajando "intensamente en nuevos proyectos industriales que colocarán a Navarra a la cabeza de sectores estratégicos clave".

Chivite ha intervenido en un acto en el Baluarte de Pamplona en el Segundo Ejercicio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, presentado en el transcurso del VI Encuentro de Dirección Pública de Navarra, que ha reunido a consejeros, directores generales y jefes de gabinete de los distintos departamentos de su Gobierno.

Sin dar más detalles sobre estos nuevos proyectos industriales en los que está trabajando el Ejecutivo foral, María Chivite ha indicado que "la industria está en la base de nuestra riqueza como sociedad" y "es generadora de empleos de calidad y palanca para la innovación".

"En lo que llevamos de legislatura hemos avanzado en inversiones clave para la adaptación de nuestro sector de automoción al nuevo paradigma del vehículo eléctrico. Hoy os anuncio que el Gobierno trabaja intensamente en nuevos proyectos industriales que colocarán a Navarra a la cabeza de sectores estratégicos clave", ha afirmado.

Durante su intervención, María Chivite ha asegurado que su Gobierno tiene "un compromiso ético en la defensa de la libertad, de la igualdad y de los valores progresistas, un compromiso por una Navarra mejor que también aspira a un mundo mejor".

Tras ello, ha pedido a los miembros de su Ejecutivo: "Seguid a la tarea, pero no olvidéis nunca este marco de honestidad e integridad al que también estamos obligados. Unos límites ineludibles que nunca hemos cruzado y que deben ser la base de todo nuestro trabajo".

Chivite ha asegurado que "hasta hoy, el 70% de los compromisos del acuerdo programático están en un alto grado de ejecución" y ha afirmado que "detrás de ese 70% hay políticas públicas que tienen un efecto real y tangible en la vida de las personas".

La presidenta ha resaltado que entre los compromisos cumplidos está la nueva escuela infantil de Erripagaña y están en marcha o a punto de empezar las obras de siete centros educativos de infantil, Secundaria y FP, entre ellos Oronoz, Marcilla o Cintruénigo.

También ha destacado las obras "muy avanzadas" de centros de salud en Villava o Puente la Reina, y "para el mes de abril está previsto que empiecen las obras en el de Erripagaña".

En el ámbito de la atención a las personas mayores, "ese 70% de cumplimiento del acuerdo programático se traduce, entre otras cosas, en 25 nuevos centros de día diseminados por toda Navarra que suman un total de 500 plazas". "El próximo gran hito será la apertura de la residencia pública para mayores de Estella, la segunda mayor de Navarra", ha resaltado.

La jefa del Ejecutivo foral también se ha referido a la cohesión territorial, para destacar "las nuevas vías de comunicación o de la mejora de la seguridad de las ya existentes, como la Nacional 121-A, con las que hemos reducido el número de accidentes y donde seguimos trabajando para duplicar los únicos túneles de España que siguen incumpliendo la directiva europea de seguridad".

Chivite ha avanzado que "las siguientes grandes obras serán hacia el sur y también ponen fin a muchos años de desidia política: el próximo mes licitaremos las obras del primer tramo de la Autovía a Madrid y seguiremos dando pasos clave para llevar el Canal de Navarra a la Ribera, como la firma de la financiación que acaba de confirmarnos el Banco Europeo de Inversiones".

Por otro lado, ha explicado que este 2026 se trabaja en la aprobación de la ley foral de Comercio y la ley foral de Industria, y "haremos una propuesta de modificación de la renta garantizada con un objetivo muy claro, hacer de este recurso una herramienta útil para las personas que la necesitan, pero también una palanca que les impulse a buscar por sí mismos una salida a su situación".

Igualmente, ha señalado que "seguimos adelante con la compleja ley foral de Salud, que continúa con su tramitación interna, buscando el equilibrio necesario entre las garantías que debe ofrecer el servicio público y la flexibilidad y eficacia que nos exige la ciudadanía".

También ha destacado el trabajo en "un asunto que es capital para este Gobierno, la convivencia". "Tras aprobar el II Plan de Convivencia trabajamos en una nueva ley foral de Víctimas del Terrorismo y seguimos avanzando en políticas de memoria. El próximo paso será la firma, este miércoles, de un protocolo con el Gobierno de España para la declaración del fuerte de San Cristóbal como lugar de memoria. Un hito en las políticas de memoria", ha resaltado.

Por otro lado, se ha referido al "problema de la vivienda", que "es complejo y multifactorial". "No se puede abordar con una única solución, sino con un abanico de medidas. En Navarra estamos trabajando en varios frentes: nuevos grandes desarrollos, como la ampliación de Sarriguren, Donapea o Etxabakoitz; mediante nuevas medidas fiscales que desgravan hasta el 90% de los ingresos de quienes cedan pisos a la bolsa pública; o explorando nuevas formas de convivencia, como los pisos colaborativos", ha señalado

María Chivite también ha abordado el contexto internacional, advirtiendo de "la ruptura del orden mundial". "En medio de esta zozobra mundial, Navarra debe aspirar a ser algo más que una mera espectadora, sobre todo porque también ahora la ciudadanía navarra nos mira y espera respuestas, y la obligación de las personas que estamos en esta sala es ofrecerle certidumbre", ha indicado.

Así, ha señalado que Navarra debe trabajar para "estar listos para el cambio, acelerando las transformaciones que elevan nuestra autonomía energética; implementando una digitalización de nuestra sociedad y nuestra industria que nos haga ser más eficaces; dando a nuestra ciudadanía acceso a la mejor formación; reforzando los servicios públicos, que son los que nos permiten avanzar en prosperidad compartida; mejorando nuestro atractivo como la región más industrializada de España y promoviendo una nueva apertura de miras que nos acerque a nuevos compañeros de viaje".

Chivite ha considerado que "ante el giro de los acontecimientos, nuestra mejor estrategia debe ser seguir trabajando por hacer de Navarra una comunidad abierta, moderna, igualitaria, sostenible y solidaria".