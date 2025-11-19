Chivite dice que el informe de la UCO "en nada señala" al Gobierno de Navarra y ofrece colaboración a la Justicia

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en el pleno del Parlamento de Navarra, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad que se celebró la semana pasada. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS)

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este miércoles que el último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el 'caso Cerdán' "en nada señala al Gobierno de Navarra en ilegalidades, en delitos o en corrupción", y ha ofrecido "total colaboración si el juez estimase investigar los túneles de Belate".

Chivite, que se encuentra esta semana en China en un viaje oficial, se ha pronunciado de esta manera en declaraciones a Navarra Televisión tras conocerse el martes el nuevo informe de la UCO, informe que plantea que, si así lo estima el juez, la obra de Belate "podría ser incorporada al conjunto de adjudicaciones objeto de investigación en la presente causa especial".

La jefa del Ejecutivo foral ha destacado que "parece ser que en ese informe de la UCO respecto de los túneles de Belate no se revela ningún detalle que no se haya conocido hasta ahora en cuanto a los votos particulares -de la parte jurídica de la mesa de contratación-, etcétera, pero en todo caso el Gobierno en primera persona fue el que encargó auditorías tanto internas como externas en un ejercicio de transparencia".

Además, ha resaltado que el Ejecutivo foral "está colaborando con la comisión de investigación abierta en el Parlamento y desde luego, total colaboración si el juez estimase investigar los túneles de Belate, también diciendo y desde la seguridad de que no ha habido corrupción por parte de ningún consejero o consejera ni por supuesto de la presidenta del Gobierno de Navarra en la adjudicación de esta obra pública".

María Chivite ha afirmado que el informe de la UCO no cambia las cosas en lo que tiene que ver con la acción del Gobierno de Navarra. "De hecho, en lo que se ha conocido del informe en nada señala al Gobierno de Navarra en ilegalidades, en delitos o en corrupción, en nada se imputa o se investiga a ningún miembro del Gobierno de Navarra, sólo que efectivamente la UCO le dice al juez que si así lo estima oportuno esta obra pudiera ser incorporada para su investigación", ha señalado.

En todo caso, Chivite ha insistido en que "nosotros hemos encargado nuestras propias investigaciones" y ha ofrecido "total colaboración si el juez así lo estima oportuno, pero también como digo y reitero, desde el convencimiento de que por parte de ningún miembro del Gobierno de Navarra, consejero, consejera, ni por supuesto de la presidenta, ha habido corrupción ni delito alguno".

Por otro lado, como secretaria general del PSN, María Chivite ha mostrado su "desconocimiento" respecto de las actuaciones de Santos Cerdán reveladas en el informe de la UCO, que apunta entre otras cosas que el exsecretario de Organización del PSOE y su "entorno familiar" se beneficiaron de Servinabar, una de las empresas que habría resultado favorecida con los presuntos amaños de obra pública que investiga el Tribunal Supremo (TS), mediante el cobro de nóminas, alquileres de casas y una tarjeta de crédito.

Chivite ha expresado su "más rotundo rechazo" por estas actuaciones de Cerdán recogidas en el informe de la UCO. "A la política se viene a servir, no a servirse. Estos comportamientos tienen que estar alejados de la política. Por supuesto, respetar las actuaciones judiciales y que se llegue hasta el final", ha señalado.

La máxima responsables del PSN ha afirmado que "las actuaciones individuales nada tienen que ver con el conjunto de un proyecto o del partido, por lo tanto, lo que cada vez está quedando más claro es que esto tiene que ver con una actuación personal, de sus redes incluso más personales, familiares, y nada que tenga que ver con el partido, que ya ha mostrado su rechazo más absoluto al respecto de esta utilización que se hace de la política" y ha reiterado que "a la política se viene a servir y no a servirse".