Chivite dice que Navarra cierra 2025 con economía "fuerte" pero no es "ajena" a las "preocupaciones" en vivienda y salud

La presidenta de Navarra, María Chivite, en su discurso de fin de año - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que la Comunidad foral cierra 2025 con una economía "fuerte" aunque ha precisado que no es "ajena" a las "preocupaciones ciudadanas" en materia de acceso a la vivienda y a la sanidad pública.

Así se ha pronunciado este martes, en su discurso de fin de año, en el que ha destacado que "Navarra cierra 2025 con buenas noticias". "Séptimos Presupuestos aprobados y unas medidas fiscales que supondrán que el 70 por ciento de los navarros y navarras tengan más dinero en su bolsillo. Segunda comunidad en competitividad regional. Una economía fuerte, con una industria innovadora que crece y unos datos récord de empleo", ha indicado. Además, la Comunidad foral "es la que cuenta con mayor calidad de vida de España".

Chivite también se ha dirigido a los jóvenes, que viven "tiempos complejos", y a quienes ha pedido que no se "alejen de la política porque solo desde la política se puede mejorar". "Y hago autocrítica. Seguramente no estamos respondiendo con suficiente agilidad a vuestras necesidades sobre todo de vivienda y estabilidad laboral. Pero la desesperanza es el caldo de cultivo para el populismo autoritario. Y el autoritarismo lo que busca es anularos", ha manifestado.

También ha remarcado que "Navarra no es ajena, ni el gobierno, a las dos principales preocupaciones ciudadanas: el acceso a la vivienda y a la sanidad pública".

De igual modo se ha referido a los casos de corrupción. La "falta de ética pública, la corrupción o el uso interesado de lo público para beneficio particular dañan al sistema y a la política", respecto a lo que ha asegurado que "eso me duele y me preocupa". "La reputación de Navarra no la van a manchar quienes se aprovechan de ella", ha manifestado.

En este contexto, María Chivite, ha reivindicado "la democracia, los derechos, los servicios públicos, como nuestro modelo de sociedad, es un compromiso colectivo especialmente relevante en tiempos de ruido, polarización y desinformación".

Y ha hecho un llamamiento "a una sociedad más igualitaria en la que no quepan discriminaciones machistas ni violencia ni racismo ni vulneración de derechos como los LGTBI+". "La igualdad es imprescindible para una sociedad democrática. El feminismo debe ser la transformación en términos de derechos y de sociedad más importante de este siglo", ha dicho.

La presidenta también ha tenido unas palabras para quienes, "por distintas razones, viven estos días en soledad, o en situación de vulnerabilidad". "No es fácil dar ánimos a quien sufre. Pero este Gobierno trabajará como hasta ahora con un compromiso social que llevamos a los hechos. No es casual que el presupuesto que acabamos de aprobar es el de más gasto social de la historia. Para seguir atajando brechas y atender a la sociedad desde un compromiso con los servicios públicos y las prestaciones sociales", ha añadido.

Y ha concluido deseando un feliz 2026 y que "comencemos el año con esperanza e ilusiones renovadas". "Porque, aunque todos tenemos nuestros duelos y preocupaciones, solo mirando con optimismo al futuro podremos ser resilientes y superar las dificultades para mejorar", ha apuntado.