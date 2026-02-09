Chivite dice que los resultados del PSOE en Aragón "han sido malos" pero que "el escenario de Navarra es diferente"

Archivo - La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general PSN y presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este lunes que "los resultados del Partido Socialista en las elecciones de Aragón han sido malos", si bien "el escenario" de la Comunidad foral "es diferente" porque "estamos en una posición de Gobierno, de Gobierno de coalición, y a diferencia del Gobierno de Aragón, aquí lo que estamos demostrando es que hay estabilidad".

"No hay que llamarse a engaño. Los resultados del Partido Socialista en las elecciones de Aragón han sido malos, y así fueron reconocidos ayer por Pilar Alegría -la candidata socialista-, a pesar de que yo sinceramente vi que hizo una buena campaña, una campaña muy de cercanía. Pero, efectivamente, ahora lo que le toca es estar en una posición de oposición y hacer una buena labor", ha subrayado.

En respuesta a los medios de comunicación, Chivite ha añadido que anoche se comunicó con Alegría, a quien trasladó un mensaje de "fortaleza y prudencia para manejar esta situación", en "estos tiempos complicados que nos toca vivir".

Por otro lado, ha criticado "la instrumentalización política que ha hecho el Partido Popular del Gobierno de Aragón". "Convoca unas elecciones para tener mejores resultados y no depender de Vox, y lo que ha pasado es exactamente lo contrario: ha perdido escaños y la dependencia de Vox va a ser todavía mayor", ha apuntado.

Según Chivite, "lo que vamos viendo de los gobiernos del Partido Popular en coalición con Vox es la inestabilidad absoluta". "Y esto lo va a sufrir la ciudadanía aragonesa", ha advertido, tras añadir que "en este escenario de polarización, de ruido, quien gana es la ultraderecha, y a los hechos me remito".

Además, ha subrayado que "los partidos de derechas regionalistas desaparecen del mapa". Esto, ha continuado, "lo hemos visto en Cantabria, lo hemos visto en otras regiones", y ayer domingo "lo pudimos ver también en Aragón". "Lo digo para que todos hagamos una lectura de esos resultados electorales", ha comentado.

Preguntada sobre si los resultados de Aragón han provocado algún replanteamiento por parte del Partido Socialista de cara a las elecciones en Navarra, Chivite ha respondido que "yo tengo claro que el escenario de Navarra es diferente". Sobre todo, ha continuado, "porque aquí estamos en una posición de Gobierno, de Gobierno de coalición, y a diferencia del Gobierno de Aragón, aquí lo que estamos demostrando es que hay estabilidad, que salen presupuestos, que salen iniciativas legislativas y que seguimos adelante".

"Hay cosas que debemos mejorar, políticas que debemos seguir implementando, pero creo que no se pueden comparar los escenarios, sobre todo en lo que tiene que ver con la estabilidad", ha manifestado.