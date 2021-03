Chivite dice que se reunirá el consorcio sobre el TAV cuando haya propuesta y Esparza le acusa de "no hacer nada"

PAMPLONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este jueves que habrá una reunión del consorcio para la gestión y desarrollo del PSIS del tren de alta velocidad en Echavavoiz cuando "haya una propuesta del Ministerio de Transportes respecto al tramo del TAP donde se enmarca el PSIS". "No me parece útil tener una reunión si no tenemos una propuesta encima de la mesa", ha expuesto.

En respuesta a una pregunta de Navarra Suma sobre este tema en el pleno del Parlamento foral, Chivite ha comentado que "la competencia sobre esta obra, sobre el diseño de la obra, es del Gobierno de España". "Habrá una reunión cuando sea el momento y cuando tengamos una propuesta sobre la mesa sobre la que trabajar", ha comentado.

La presidenta ha reiterado "el compromiso de este Gobierno con el desarrollo de esta infraestructura, que consideramos vertebradora y también necesaria para el desarrollo económico y para la movilidad de las personas". "Habrá reunión, habrá tren", ha dicho.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha señalado que "lo que me parece poco útil es que el Gobierno de Navarra no haga nada para que llegue el TAV a esta Comunidad". "Más allá de las palabras que quedan muy bonitas, vamos a los hechos y es fundamental convocar la reunión del consorcio", ha dicho.

Esparza ha indicado que "ustedes no han hecho nada" y ha señalado que "EH Bildu votó en contra de que se convoque el consorcio y es su socio prioritario y al final terminan haciendo lo que quería EH Bildu, no convocar la reunión del consorcio". "El PSN vota sí a lo que tiene que ver con el TAV de cara a la galería pero luego no hace nada, hace lo mismo que hace EH Bildu si estuviera gobernando", ha expuesto.

A su juicio, "quien de verdad está gobernando y está liderando esta Comunidad en materia de infraestructuras y en lo referente al TAV es EH Bildu". "¿Se va a licitar algo de obra en 2021? La CAV, 300 millones para su TAV; para Navarra, 65. ¿Cuántas reuniones han tenido con el ministro sobre el TAV? Una en dos años, ¿esa es la prioridad que le quieren dar al TAV?", ha reprochado, para criticar "pasividad absoluta para contentar a Bildu". "Es una tremenda irresponsabilidad", ha censurado.

Chivite ha respondido a Esparza que "usted puede pensar que se pueden hacer las cosas de otra manera, pero nosotros trabajamos con propuestas, una propuesta que no nos corresponde redactar, corresponde al Ministerio". Ha manifestado que el Ministerio "está trabajando en el estudio informativo del tramo Campanas-Zuasti y cuando lo conozcamos, convocaremos la sesión".

La presidenta ha señalado que "voy a hablar de hechos, cuando gobernaba UPN en Navarra y el PP en España: en 2011, 160.000 euros; año 2012, 11 millones; año 2014, 18 millones; año 2015, 9 millones". "Con este Gobierno y el de Sánchez: en 2019, 30 millones; año 2020, 32 millones y para 2021, 62 millones", ha comentado, para censurar a Navarra Suma que votara en contra de los Presupuestos del Estado.

Según ha añadido, "el compromiso está, el Gobierno lo va a hacer y vamos a avanzar y acelerar el tren". "Estos son los hechos y las ejecuciones y no ruido", ha manifestado.