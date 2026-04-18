Chivite dice que la vivienda es "un reto de primer orden" y apuesta por impulsar "políticas valientes"

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, ha destacado que la vivienda es "un reto de primer orden para el conjunto de las administraciones pero también para el conjunto de la sociedad". Ha apostado por impulsar "políticas valientes" sin "ceder a las presiones de los lobbies" de los portales inmobiliarios y los fondos de inversión.

En su intervención este viernes en la Global Progressive Mobilisation que se celebra en Barcelona, Chivite mostró su confianza en que este encuentro sirva para "aprender los unos de los otros con buenas iniciativas y, sobre todo, para cargarnos de energía". En este sentido, celebró que la vivienda sea uno de los temas principales de este encuentro, ya que "si es el principal problema de los ciudadanos, también tiene que formar parte de los puntos principales de nuestras agendas políticas".

Chivite recordó que cuando llegó a la Presidencia del Ejecutivo foral en 2019 "me encontré con que miles de viviendas públicas perdían su calificación como tales y pasaban a ser propiedad de los fondos de inversión que copaban esas viviendas para especular". "De 58.000 viviendas protegidas que se hicieron en los años 90, 55.000, o sea el 95%, están pasando a ser viviendas del mercado libre. Es decir, las políticas de derechas han supuesto destruir prácticamente la totalidad del parque público de vivienda", criticó.

Esto llevó a que su equipo tuviera que "empezar prácticamente de cero" y a cambiar la norma "para impedir por ley que las viviendas públicas se puedan descalificar y garantizar así un parque público de por vida". Asimismo, destacó otras iniciativas como el impulso de desarrollos donde, por ley, cómo mínimo el 50% de esas viviendas deberán ser públicas. Desarrollos "muy focalizados en el continuo urbano de la capital, porque es donde vive prácticamente el 60% de la población" de Navarra.

María Chivite avanzó su intención de que en la próxima legislatura se lleven adelante "en torno a 20.000 nuevas viviendas". Además, puso en valor otras medidas como el tope a los precios del alquiler, "declarando zonas tensionadas" y destacó que "prácticamente el 50% de las viviendas en alquiler tienen algún tipo de ayuda pública", entre ellas las ayudas a la gente joven.

Otra iniciativa que resaltó fue la Bolsa de Alquiler, "en la que el Gobierno hace de avalista", de manera que "si un ciudadano pone su vivienda a disposición del alquiler, es el Gobierno el que responde frente a posibles impagos o posibles condiciones que puedan dejar". A todo ello sumó la creación de un fondo mixto público-privado "para poder promover más viviendas con el impulso público".

María Chivite subrayó que "la vivienda es el gran problema para desarrollar nuestra condición como ciudadanos" y, por lo tanto, "es un reto de primer orden para el conjunto de las administraciones, pero también para el conjunto de la sociedad". Al respecto, destacó que "hay mucho suelo en manos privadas" y "para poder dar un impulso al modelo público de vivienda hace falta el compromiso de toda la sociedad y también recursos". "Y, sobre todo, no ceder a las presiones de los lobbies" de los portales inmobiliarios y los fondos de inversión e impulsar "políticas valientes", manifestó.

La secretaria general del PSN insistió en que la vivienda "es un reto de fondo" y señaló que "recibimos con esperanza y con ilusión todas las medidas que está tomando el Gobierno de España". También indicó que "tomamos nota de las buenas prácticas que seguro que aquí vamos a compartir, porque aprender de lo que funciona es la mejor manera de mejorar la política".

Asimismo, agradeció al PES (Partido de los Socialistas Europeos) por "impulsar un modelo de vivienda asequible para el conjunto de Europa, porque la vivienda es un derecho básico para la emancipación y ahora mismo es un problema de primer orden para muchísimas familias" en Navarra y el conjunto de España.

Por ello, llamó a los asistentes a que "sigamos trabajando", asegurando "vamos por el buen camino". "Nuestra responsabilidad es materializar lo que pone en la Constitución: el derecho a una vivienda frente a quien la entiende como algo para invertir o para ganar dinero", concluyó.