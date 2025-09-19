Chivite espera que el Gobierno central "atienda las demandas" de Navarra sobre planificación eléctrica

PAMPLONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha esperado que "el Gobierno de España escuche las demandas" del Ejecutivo foral en materia de planificación eléctrica y queden "atendidas" en el documento definitivo de inversiones del Ministerio.

Así se ha pronunciado este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión mantenida este jueves en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, dentro de la ronda de encuentros que el Ministerio mantiene con las comunidades autónomas para compartir el escenario técnico de partida de la Planificación eléctrica con horizonte 2030, antes del inicio de la audiencia pública.

"Tengo que decir que no salimos contentos de esa reunión. Es verdad que hay una parte positiva, y es que vamos a poder duplicar la potencia instalada en energías renovables, que todas nuestras peticiones van a ser atendidas, prácticamente vamos a poder duplicar, pero es verdad que se queda coja en lo que tiene que ver con nuevos desarrollos, con nuevas inversiones empresariales que puedan venir a nuestra comunidad", ha manifestado.

"Esto era un borrador y esperemos que el Gobierno de España escuche las demandas del Gobierno de Navarra y las atienda, y que en el documento definitivo estas demandas estén atendidas", ha indicado Chivite, tras añadir que "ahora comienza un periodo de alegaciones" y que "vamos a pelear para conseguirlo", ya que "esto compromete nuevas inversiones y desarrollos empresariales para esta comunidad".

"Todas las comunidades hemos hecho peticiones al respecto, pero también tengo que decir que Navarra ha hecho bien la tarea. Navarra no ha hecho una carta a los Reyes Magos, Navarra ha hecho una tarea responsable, atendiendo realmente a demandas y proyectos que podamos tener encima de la mesa, solventes, serios, y no como digo una carta a los Reyes Magos. Por lo tanto, que no salgamos penalizados porque otros hayan pedido una carta a los Reyes Magos", ha subrayado.

En este sentido, la presidenta ha matizado que "no quiero aquí confrontar con otras comunidades, yo quiero que se atiendan las necesidades de nuestra comunidad, y esa va a ser nuestra pelea hasta que vea reflejada en el documento definitivo de inversiones del Ministerio".

Preguntada por el hecho de que el País Vasco sí haya sido beneficiado, Chivite ha respondido que "supongo que el País Vasco tenía sus necesidades". "Yo no sé cuáles eran, ni sé cuál es el resultado de las inversiones. A mí me preocupa, me importa, y yo voy a pelear por que se atiendan las necesidades de nuestra comunidad para futuros desarrollos, para futuras inversiones", ha contestado.