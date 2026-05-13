Chivite: "A mí jamás me ha pedido Pedro Sánchez que haga a Esparza (UPN) presidente"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, a su llegada a la comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, nunca le ha pedido que "haga" a Javier Esparza (UPN) presidente de la Comunidad foral.

Chivite ha salido así al paso de unas afirmaciones que realizó Esparza recientemente en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, en la que señaló que en 2018 abrió una vía de comunicación con Sánchez para hablar sobre la gobernabilidad de Navarra y aseguró que el presidente no quería un acuerdo entre socialistas y EH Bildu para la formación del Ejecutivo foral.

A este respecto, María Chivite ha señalado este miércoles, a preguntas del PSN durante su comparecencia en la comisión de investigación, que "a mí jamás me ha pedido Pedro Sánchez que haga al señor Esparza presidente y no tengo conocimiento de que Esparza se haya reunido personalmente con Pedro Sánchez".