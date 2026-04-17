Chivite llama a la "colaboración entre fuerzas progresistas a nivel global" frente a la "amenaza" de "la ultraderecha"

Representantes del PSN, con María Chivite a la cabeza, en la Global Progressive Mobilisation (GPM). - PSN-PSOE

PAMPLONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN-PSOE y presidenta de Navarra, María Chivite, ha destacado la importancia de la "colaboración entre fuerzas progresistas a nivel global" ante la "amenaza democrática que supone la ultraderecha".

Chivite participa en la Global Progressive Mobilisation (GPM), la cumbre que reúne en Barcelona a líderes internacionales, como Lula da Silva y que contará con la presencia del presidente de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez, como anfitrión.

En un comunicado, la dirigente socialista ha destacado la importancia de la "colaboración entre fuerzas progresistas a nivel global". "Que los progresistas del mundo trabajemos unidos demuestra que somos un movimiento vivo, con ideas y con ganas de seguir haciendo, muy conscientes de que el mundo solo puede avanzar de manera justa si lo lideramos desde estos valores y principios", ha afirmado.

Ha asegurado que la Comunidad foral "representa un ejemplo de avance y estabilidad en un contexto internacional complejo". "Navarra es un baluarte del progreso en España y en Europa. Lo estamos construyendo desde unos principios progresistas que son hoy más necesarios que nunca", ha manifestado. "Es un orgullo poder venir a explicar que lo que hacemos en Navarra funciona y que los socialistas no hemos nacido para resistir sino para liderar. Por tanto, vamos a seguir liderando e impulsando un progreso más necesario que nunca", ha incidido.

Chivite ha advertido de "los riesgos que afrontan las democracias en la actualidad" y ha llamado a "reforzar el compromiso con los valores democráticos". "La amenaza democrática que supone la ultraderecha y su capacidad de arrastre a la derecha tradicional debe hacernos reflexionar y seguir actuando por el camino por el que vamos, con más ímpetu si cabe, y siempre desde la convicción y el compromiso con el bien común", ha subrayado.

La secretaria general del PSN-PSOE ha resaltado la importancia de "defender los derechos y libertades" y de "seguir impulsando políticas públicas eficaces". En este sentido, ha destacado el compromiso del Gobierno de Navarra con "la mejora de los servicios esenciales y el desarrollo económico sostenible". "Mi compromiso es seguir aportando a Navarra una convicción política progresista que se traduce en políticas para impulsar la educación pública, transformar el modelo sanitario público y fortalecer una industria que atrae inversiones, genera riqueza y crea empleo", ha señalado.

Igualmente, ha destacado que "vamos a seguir desarrollando un modelo de vivienda que blinde lo público, ponga a disposición de la ciudadanía más vivienda pública y ayude a quienes más dificultades tienen para acceder a un bien básico".

El PSN ha resaltado su "determinación de continuar construyendo una Navarra más justa, moderna y solidaria, contribuyendo desde lo local y regional al fortalecimiento de una España y una Europa comprometidas con la democracia, la igualdad y el bienestar de la mayoría social".