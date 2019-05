Chivite llama a los "progresistas" a que voten el domingo porque "las derechas y los 'bildus' van todos"

Publicado 24/05/2019 11:38:55 CET

PAMPLONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha apelado este viernes a la participación en las elecciones del próximo domingo, día 26, de "quienes se sienten progresistas" y ha señalado que "las derechas y los 'bildus' van todos a votar siempre".

En un acto electoral celebrado en la sede del PSN en el último día de campaña, Chivite ha llamado a la "movilización" para el próximo domingo ya que "cuanta mayor participación haya más fortalecemos nuestro sistema democrático".

"Queremos que esa movilización que ya hubo en las elecciones generales, llegue, con ese optimismo y esa ilusión, hasta el Gobierno de Navarra y hasta muchos ayuntamientos", ha manifestado Chivite, quien ha hecho un "especial" llamamiento a los jóvenes, que "son el presente y son sobre todo el futuro".

La candidata socialista ha señalado que "tenemos que construir entre todos una Navarra de progreso y una Navarra de oportunidades para todos y todas". "Es importante que la participación sea alta y de momento los datos que tenemos, el voto por correo, nos indican que va a haber alta participación o más alta que en las anteriores autonómicas", ha expuesto.

Chivite ha señalado que "las derechas y los 'bildus' van todos a votar siempre", por lo que ha apelado a quienes "se sienten progresistas" para que acudan a votar el domingo. "Con esa ilusión que hemos trabajado estos cuatro años y en esta campaña electoral, queremos llegar también al Gobierno de Navarra y trabajar desde el Gobierno", ha afirmado.

Ha criticado los "insultos" y "marrullería" de algunas fuerzas políticas. "Nosotros no hemos entrado y no vamos a perder en ningún momento la sonrisa, no vamos a caer en sus juegos", ha manifestado la candidata, quien ha denunciado una "suplantación de personalidad mía" al hacer circular por las redes sociales una captura de un tuit "falso" de la cuenta Twitter de María Chivite diciendo que quiere pactar con Navarra Suma.

Ha manifestado Chivite que "nos jugamos mucho este domingo" y, "sabiendo que las derechas no van a sumar, nos jugamos tener una presidenta abertzale en una Comunidad que no lo es o tener una presidenta socialista y progresista en una Comunidad que ha dicho que apuesta por el progreso". "Ni las derechas ni el nacionalismo cuentan con apoyo suficiente ni mayoritario", ha señalado.

Preguntada por si se sentaría a hablar con Geroa Bai si el PSN fuera tercera fuerza, María Chivite ha manifestado que "no contemplamos que Geroa Bai tenga más apoyo que el PSN".