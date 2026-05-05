Chivite muestra "respeto absoluto" y disposición a colaborar ante la admisión a trámite de la querella sobre Sendaviva

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha mostrado este martes su "respeto institucional absoluto" a la decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona de admitir a trámite la querella presentada por Vox por el presunto fraccionamiento de contratos en obras en el parque Sendaviva y de remitir al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) las obras realizadas en el piso del parlamentario del PSN Ramón Alzórriz.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha señalado que "hemos tenido conocimiento de que se ha admitido a trámite la querella por los medios de comunicación y desde luego respeto absoluto institucional".

La jefa del Ejecutivo ha ofrecido "colaboración por parte del Gobierno en toda la información que nos sea requerida, total transparencia y por supuesto disposición a colaborar en lo que respecta a este procedimiento judicial".