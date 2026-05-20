Chivite niega que la situación del sistema sanitario de Navarra sea "grave" y dice que "la ciudadanía está atendida"

PAMPLONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "una cosa es que haya problemas, que los hay, y mejoras que implementar, y otra que la situación del sistema sanitario navarro sea grave". "Porque no es así, porque la ciudadanía está atendida, especialmente cuando se trata de situaciones graves, urgentes y de emergencia, por lo tanto, cuando se trata de necesidades prioritarias", ha indicado.

Así se ha pronunciado este miércoles, durante una comparecencia parlamentaria sobre la situación de la sanidad navarra solicitada por UPN, en la que ha comparecido junto al consejero de Salud, Fernando Domínguez. En su intervención, Chivite ha criticado que UPN "emplea calificativos como 'grave situación' de la sanidad navarra, cuestión que sinceramente no puedo compartir", y ha pedido a los regionalistas que "no intenten jugar con algo tan sensible como la salud de las personas, intentando meter miedo o trasladando una realidad que no es tal".

"Hay problemas. Efectivamente, los hay. Pero una cosa es que haya problemas y otra cosa es que nuestro sistema sanitario de salud esté en una situación grave", ha insistido. Chivite ha asegurado que "el sistema responde y va a seguir respondiendo, y por supuesto, gracias a unos profesionales que, desde sus legítimas reivindicaciones, prestan un servicio público comprometido y reconocido por los pacientes".

Según ha remarcado, "el sistema público de salud se enfrenta a un enorme reto transformador, a un contexto demográfico y social diferente". "Y eso implica tomar medidas a corto, a medio y a largo plazo para ir atendiendo las mejoras, pero al tiempo hay que trabajar en un cambio profundo", ha manifestado. Un cambio que "implica, entre otras cuestiones, incorporar tecnología y nuevas herramientas en la gestión, trabajar con los profesionales en el modelo de atención y también en sus propias demandas laborales".

En este sentido, ha explicado que el departamento "trabaja en distintos planos". El de la gestión, con actuaciones como el nuevo sistema de citación implementado esta semana para el acceso a la Atención Primaria; el de la actualización normativa "que ayude a poder planificar y reordenar recursos, como la nueva ley de salud, que va avanzando"; y el del "trabajo y la planificación compartidos desde el diálogo y la participación de los profesionales".

Chivite ha trasladado a UPN que "si tanto les preocupa el sistema público de salud, apoyen las medidas" y, "cuando venga la ley, apoyen la ley". Además, ha considerado que "más allá de los tiempos de espera o las dificultades en el acceso, tanto en Primaria como en Especializada, que son uno de los grandes retos, la ciudadanía sigue bien atendida". Asimismo, ha mostrado su agradecimiento a los profesionales, que "tienen derecho a la huelga, a reivindicar y a mejorar sus condiciones".

INTERLOCUCIÓN CON LOS PROFESIONALES

Por su parte, Fernando Domínguez ha indicado, entre otras cuestiones, que "nuestra responsabilidad, por un lado, es la de mitigar todo lo posible el efecto de los paros y las huelgas", aunque "las semanas que quedan hasta verano no van a ser fáciles porque el escenario es complejo tanto a nivel foral como a nivel nacional". Y por otro, "recoger el guante de todas estas cartas y manifestaciones" que profesionales sanitarios han hecho públicas en los últimos días, "para intentar poner remedio a algunas situaciones".

Según ha explicado, "en las últimas tres semanas se han producido varias reuniones que han iniciado este proceso". "Mantuve junto con el equipo directivo del departamento de Osasunbidea una reunión con todos los jefes de servicio del HUN, y ahora el gerente y las direcciones las están manteniendo con cada servicio de manera individualizada para conocer sus necesidades más urgentes", ha dicho.

Además, el pasado jueves "tuve un encuentro con el Sindicato Médico de Navarra y la dirección de profesionales para intentar acercar posturas y sentar unas normas de actuación". "Todas estas reuniones están siendo positivas, desarrollándose en un clima de cordialidad, y poniendo sobre la mesa lo que hay y lo que podemos hacer, y en esa línea vamos a seguir trabajando", ha subrayado.

En nombre de UPN, Javier Esparza ha ironizando señalando que de la comparecencia de Chivite se desprende que "todo va bien" y que "el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad". A su juicio, es una "falacia" el "no reconocer la gravedad de la situación de la sanidad navarra"; "decir que la ciudadanía navarra está atendida"; y "hablar bien de los profesionales, pero luego no escucharles". "El deterioro de la sanidad navarra es incuestionable, y eso es lo que ustedes deberían reconocer sin ningún tipo de ambaje y sin ninguna tirita", ha señalado.

Ainhoa Unzu, del PSN, ha señalado que "UPN demuestra que sigue siendo una oposición vacía" y "poco constructiva" que realiza "mucho ruido, muchos reproches", pero "ni una sola propuesta". Por otro lado, ha destacado "la fortaleza" del sistema sanitario público de Navarra, "la gran calidad en su atención y el trabajo de sus profesionales". También ha considerado que la nueva ley foral de Salud va a "dar un reimpulso real al sistema", y ha valorado que "se esté encauzando la situación con los profesionales".

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha afirmado que "nos encontramos en un contexto de tensión", sobre todo en materia de listas de espera y accesibilidad. Aunque el tiempo de espera "es un indicador", "no puede ser el único". "De hecho, la calidad de la asistencia sanitaria se valora con puntuaciones altas por parte de la ciudadanía navarra", ha añadido. Aznal ha apostado por "reforzar presupuestariamente" la sanidad y ha considerado que "las reivindicaciones laborales, siempre legítimas, deben contribuir a fortalecer el sistema público y nunca a debilitarlo".

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha subrayado que "estamos ante cambios sociales profundos y la sanidad va a necesitar de modernización, de adaptación a la sociedad". A su juicio, el sistema "necesita cambios" y "eso, evidentemente, tiene y va a seguir teniendo resistencias". "También resistencias políticas por miradas absolutamente cortoplacistas", ha criticado, tras pedir "altura de miras y responsabilidad". A su juicio, "o llegamos a consensos amplios" o "va a ser difícil poder responder a los retos".

Por parte del PPN, Javier García ha afirmado que "han sido ustedes capaces, los 'progres', de crear listas de espera en la sanidad privada". Tras subrayar que "los datos no mejoran" y "lo más preocupante es que parece que no van a mejorar", ha considerado que "el problema se llama señor Domínguez". "No sé si de verdad van a seguir pensando que aquí no pasa absolutamente nada", ha señalado.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha "discrepado" con Chivite y ha afirmado que la situación "sí es grave". Según ha indicado, "es cierto que no se está derrumbando, que no se está desmoronando, que hay catastrofismos que no coinciden con la realidad", y "es cierto también que si una persona tiene algún tipo de urgencia" es atendida "de manera excelente". "Pero la situación que tenemos en accesibilidad sí es grave", ha subrayado, tras añadir que las soluciones deben trabajarse "en colaboración con los profesionales".

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha indicado que "los socialistas viven en ese paraíso, en esa Arcadia, y por tanto los problemas de los navarros quedan en un segundo plano". "Mientras ustedes venden una Navarra modélica, los navarros viven una realidad totalmente distinta", ha señalado, tras destacar el "fracaso de la atención primaria". "Si usted no sabe hacerlo, váyase", ha trasladado a Chivite.