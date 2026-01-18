Chivite ofrece recursos de Navarra ante el accidente de tren en Adamuz (Córdoba)

La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se ha mostrado este domingo "estremecida" ante el accidente de tren que se ha registrado en Adamuz (Córdoba) y ha ofrecido los recursos de Navarra que puedan ser necesarios.

"Sigo estremecida las noticias del accidente de tren en Adamuz (Córdoba). Mi pensamiento con las víctimas, heridos y familiares", ha afirmado Chivite en un mensaje en la red social X.

La jefa del Ejecutivo foral ha añadido que "Navarra pone a disposición del Estado y la Junta de Andalucía los recursos que sean necesarios" y ha explicado que así se lo he comunicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.