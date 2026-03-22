Chivite rechaza la exhibición de carteles en apoyo a presos de ETA en la Korrika

La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha rechazado la exhibición de carteles e imágenes de apoyo a presos de ETA durante la celebración de la Korrika, que este domingo ha recorrido la Comunidad foral.

A través de su perfil en la red social X, Chivite ha destacado que el Gobierno de Navarra "siempre ha considerado la Korrika como iniciativa cultural y social en favor del euskera, lengua propia y patrimonio cultural de nuestra tierra, que debe ser promovida desde el respeto y al margen de cualquier instrumentalización política".

En este sentido, ha remarcado que el Ejecutivo foral rechaza "cualquier exhibición, durante el desarrollo de la Korrika, de imágenes, fotografías o símbolos vinculados a personas condenadas por delitos de terrorismo, como las que desgraciadamente se han producido de nuevo en esta edición".

"Este hecho supone un homenaje público hacia personas que han causado mucho dolor en nuestra tierra y revictimizan de nuevo a las víctimas del terrorismo y sus familiares", ha censurado.

Por todo ello, ha instado a las entidades organizadoras de la Korrika a que "adopten las medidas necesarias para desterrar la presencia de imágenes y fotografías de terroristas".