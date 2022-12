Chivite recibe al presidente del Mundial de Fórmula 1 y al consejero de la promotora del Mundial de MotoGP

PAMPLONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha mantenido un encuentro en el Palacio de Navarra con participantes del foro 'Eventos, Quo Vadis', que tiene por objetivo reflexionar sobre las tendencias y retos de futuro a los que se enfrenta esta industria.

Concretamente, la presidenta se ha reunido con Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de Dorna Sports, promotora del Mundial de MotoGP; Stefano Domenicali, presidente del Mundial de Fórmula 1 y del fabricante italiano de deportivos de lujo, Lamborghini; y Paolo Campinoti, director general del Grupo Pramac / Pramac Racing.

Asimismo, también han estado presentes Ignacio Sagnier, director de comunicación de Moto GP, y Quim Domènech, jefe de programación en DAZN Group; Mikel Benet, director de Navarra Capital, y Carlos Mangado, experto en marketing y patrimonio deportivo.

El foro, celebrado en el refectorio de la Catedral de Pamplona, quiere ser un punto de encuentro de organizaciones promotoras, financiadoras y patrocinadoras, medios de comunicación y entidades gestoras de espacios y sedes, para reflexionar sobre el futuro de los eventos. Esta industria ha cambiado el concepto del sector tras la pandemia de Covid-19, y ahora se plantea diseñar eventos asumiendo compromisos actuales que la ciudadanía reivindica, como la sostenibilidad, la eficiencia, o la huella de carbono, entre otros, además de contenidos de calidad.

También han participado en el foro, entre otros, Manuel Saucedo, consejero delegado de Impulsa Eventos e Instalaciones, empresa gestora del WiZink Center de Madrid; Iñigo Argomaniz, director general de Get In, promotora musical con más de 30 años de trayectoria, y Fernando Portugal, consejero delegado de Last Lap, agencia especialista en diseño y organización de eventos.