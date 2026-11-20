La presidenta de Navarra, María Chivite, acude a un acto organizado por la Asociación de Familias de Acogida de Navarra (Magale) en el Colegio Público Iturrama de Pamplona, con motivo del Día Mundial de los Derechos de la Infancia. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha reivindicado este viernes la labor y contribución social que aportan la asociación Magale y las familias de acogida en Navarra que actualmente acogen a 280 niños y adolescentes en la Comunidad foral y ha destacado que se trata del mayor ejercicio de solidaridad social que existe.

Según ha destacado, el Gobierno de Navarra apuesta por el acogimiento familiar como la mejor herramienta para la atención de menores que por distintas circunstancias no pueden vivir con sus familias y ha recordado que desde el Ejecutivo foral se busca aumentar el número de niños y adolescentes del sistema de protección en acogimiento familiar, en sus diferentes modalidades.

Así lo ha trasladado Chivite con motivo del Día Mundial Día Mundial de los Derechos de la Infancia, en un acto celebrado en el colegio público de Iturrama, en Pamplona, organizado por la Asociación de Familias de Acogida Magale, promotora de una pijamada durante esta jornada como gesto simbólico que representa el derecho de todos los niños a crecer en familia.

El evento ha contado también con la presencia de la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, responsable de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia, que se encarga de gestionar y hacer seguimiento de estos procesos de acogida, y con el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron.

La presidenta ha defendido que el beneficio del acogimiento es evidente y ha destacado que acudir al colegio en pijama es, más que un juego, un acto simbólico y reivindicativo de los derechos de la infancia, entre ellos el acceso a la alimentación, la salud, la educación y el derecho a vivir en un ambiente de seguridad. Ha recordado que el acogimiento familiar responde a una necesidad real, prioritaria en la hoja de ruta del Gobierno de Navarra y ha realizado un llamamiento a incrementar el número de familias para que más personas, también de los nuevos modelos familiares, se animen a dar este paso.

La apuesta por el acogimiento familiar está contemplada en la nueva Estrategia Navarra de Infancia y Adolescencia 2026-2030, que busca aumentar el número de niños y adolescentes atendidos en el sistema de protección en las diferentes modalidades que existen de acogimiento familiar, con el fin de dar acceso a estos estos menores a un espacio familiar y comunitario para desarrollar su vida de la manera más normalizada posible. En 2023, había 253 niños acogidos en familias, frente a los 280 alcanzados este año.

El Gobierno de Navarra, a través de la subdirección de infancia y adolescencia, valora la idoneidad de las familias, ofrece acompañamiento en todo el proceso y establece ayudas económicas mensuales para el acogimiento familiar que van de los 850 a los 1.500 euros.

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE FAMILIAS DE ACOGIDA

Entre las medidas impulsadas por el Ejecutivo foral para consolidar el acogimiento familiar, destaca la campaña de sensibilización, captación y promoción que prevé desarrollar en 2027, en el marco de una convocatoria de Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con una duración de tres años.

Esta campaña contempla un proyecto de sensibilización, captación y promoción de cobertura general, compartido con otras comunidades autónomas. En la misma línea, contribuirá a mantener el proyecto Harrera, una iniciativa de carácter local y comunitario para menores migrantes sin adultos que los acompañen, que busca construir una red sólida que permita a las personas migrantes solas desarrollarse en un entorno protector, facilitar su tránsito hacia la autonomía y lograr una plena integración en la sociedad, ha informado el Gobierno foral.

La implicación de la ciudadanía en Harrera puede hacerse de dos maneras: mediante el acogimiento familiar o a través grupos comunitarios de apoyo que favorezcan la autonomía de los menores, su desarrollo en un entorno seguro y su integración en la comunidad. Cualquier persona soltera, viuda, divorciada, casada o en pareja estable que resida en Navarra y tenga más de 30 años puede ser persona o familia de acogida. Se trata de una iniciativa impulsada por el departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo en colaboración con la entidad Berriztu.

En su primer año de trayectoria, Harrera ha recabado el interés de más de 40 personas y familias y se ha traducido en 16 solicitudes formales de acogimiento. El Gobierno de Navarra ha constatado ya los frutos de la labor de sensibilización que se viene realizando, que se está transformando en compromisos reales de acogimiento, avanzando hacia un modelo de protección en el que las familias y la comunidad se convierten en parte activa del acompañamiento a las personas menores migrantes solas.

ORDEN FORAL DE ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO

Por otra parte, el Ejecutivo foral está tramitando este fin de año 2026 la Orden Foral de Acogimiento Foral Especializado, que dará cobertura a los niños con mayores dificultades dentro del sistema. La previsión es sacar a comienzos de 2027 la licitación pública sobre Acogimiento familiar Especializado, que sustituirá el convenio actual en vigor, dándole una mayor consistencia y estabilidad, ha expuesto el Ejecutivo.

En paralelo, se viene desarrollando una campaña en entidades, colegios profesionales y otros ámbitos para poder contar con Familias de Urgencia a las que poder recurrir en Navarra. A inicios de la legislatura, el número de menores que participaron en el Programa de Familias de Urgencia fue de 18 niños y el número de familias de urgencia ascendió a 8. Según los últimos datos disponible en noviembre, las familias de urgencia han atendido este año a 44 niños. En total, hay 22 unidades familiares dispuestas a prestar esta acogida de urgencia, para lo que cuentan con el acompañamiento técnico de Fundación Gizain.

Otra línea de acción es la ampliación del acompañamiento profesional a las familias acogedoras, a través del Servicio de Acompañamiento a familias de Acogida y Adopción, SAFAYA, que ha pasado de prestar asistencia a 250 menores y 372 familias en 2023, a los 316 niños (279 de acogimiento familiar, 37 de adopción) y 405 familias (acogedoras, biológicas y adoptivas) atendidos este 2026.

El apoyo de Gobierno de Navarra se alarga más allá de los 18 años, hasta los 21 años, en los casos que se estima necesario y se cumplen unos requisitos. En la actualidad, 129 chicos y chicas que fueron acogidos en familias conservan seguimiento por parte de la Subdirección.

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y LOS PROPIOS NIÑOS

El Gobierno de Navarra viene promoviendo estas políticas en estrecha colaboración con la Asociación de familias adoptivas de Navarra (AFADENA) y la Asociación de Familias de Acogida de Navarra Magale, como entidades que engloban buen número de familias acogedoras y de adopción. Se ha establecido recientemente con ellas una hoja de ruta enfocada a mejorar las condiciones de las familias acogedoras y la mejora de los procesos y programas de seguimiento y acompañamiento.

Las medidas impulsadas cuentan también con la participación de los niños y adolescentes que forman parte del acogimiento, que en breve accederán al recientemente creado Consejo de Participación de niños y niñas del Sistema de protección.