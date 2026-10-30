Chivite se reúne en Argentina con el gobernador de la provincia de Buenos Aires

La presidenta Chivite junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires y el embajador de España en Argentina - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha mantenido una reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el marco del viaje institucional que la delegación navarra se encuentra realizando esta semana a Perú y Argentina.

Durante la reunión, Chivite y Kicillof han conversado sobre la importancia de fomentar la inversión pública en sectores estratégicos, así como sobre la relevancia del sector público en la promoción de la actividad económica, la protección del empleo, la inversión en infraestructuras y la reducción de desigualdades.

La provincia de Buenos Aires es la jurisdicción "más poblada y con mayor relevancia económica de Argentina". Está compuesta "por grandes áreas metropolitanas con destacados polos industriales", pero también cuenta con un "extenso territorio rural con actividad agropecuaria".

En la reunión entre la presidenta Chivite y el gobernador Kicillof, ambos han reflexionado sobre "la necesidad de impulsar un papel activo del Estado en el desarrollo, en la financiación de obras y servicios y en la distribución de recursos para impulsar el mercado interno, la industria y el sostenimiento de las políticas sociales".

Axel Kicillof es economista y docente. Gobierna la provincia de Buenos Aires desde diciembre de 2019 y fue reelegido en octubre de 2023. Fue además ministro de Economía de la Nación entre 2013 y 2015, y diputado nacional entre 2015 y 2019.

REUNIÓN CON EL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ARGENTINA

La presidenta Chivite ha mantenido también este jueves un encuentro con Joaquín María de Arístegui Laborde, embajador de España en la República Argentina. En su reunión, han podido conversar sobre las relaciones del país rioplatense con España y, en concreto, con la Comunidad foral de Navarra.

Asimismo, Chivite y el embajador han abordado el "destacado peso de la ciudadanía navarra residente en Argentina, en tanto que se trata del país con mayor número de personas navarras residentes en el extranjero".

Así, según datos de Instituto Navarro de Estadística (NaStat) de 2025, basados en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero y recogidos por el Gobierno de Navarra, 9.614 personas estaban inscritas en Argentina, aproximadamente el 24% del conjunto de la diáspora navarra.

Existen en el país además cuatro centros navarros, situados en Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Bolívar. Todos ellos forman parte del Consejo de Comunidades Navarras en el Exterior, creado para reforzar la participación y la interlocución de las comunidades navarras fuera del territorio foral.

El Centro Navarro de Buenos Aires es, además, el más antiguo de las comunicades en el exterior: fundado en 1895, celebró en noviembre de 2025 su 130º aniversario.

El Gobierno de Navarra mantiene una "estrecha relación" con estos centros, organizando actividades como las Escuelas de Verano, iniciativa anual que permite a jóvenes de Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Bolívar conocer la cultura, la historia, el patrimonio y la realidad actual de Navarra.

Por su parte, Bolívar acogerá además en noviembre de 2026 el XII Encuentro de Centros Navarros en Argentina, una cita "de convivencia y relación institucional" que reunirá a las delegaciones de los centros navarros del país y a representantes del Ejecutivo foral.