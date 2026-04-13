Chivite se reúne en China con la empresa de construcción CSCEC y con la empresa pública de promoción del comercio CCPIT

La presidenta Chivite con Chen Yong, vicepresidente de China State Constuction Engineering Corporation (CSCEC). - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

En la primera jornada de trabajo de la delegación navarra en su viaje a China, la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, y el consejero de Industria y Transición Digital Empresarial, Mikel Irujo, han mantenido una reunión de alto nivel con el gigante de la construcción CSCEC y con la empresa pública de promoción del comercio, CCPIT.

Chivite, que encabeza la delegación de navarra desplazada a Pekín, ha dedicado sus primeras horas en la capital china a impulsar contactos empresariales. En concreto, junto con el consejero Irujo, ha mantenido una reunión con Chen Yong, vicepresidente de China State Constuction Engineering Corporation (CSCEC). Se trata de una de las mayores empresas de construcción del mundo, especializada en grandes proyectos de infraestructuras y obra civil, así como de parques empresariales. El pasado mes de enero, el Gobierno de Navarra y CSCEC firmaron un memorando de entendimiento para el desarrollo conjunto de infraestructuras industriales.

Durante este encuentro, Chivite ha destacadp que la Comunidad foral y su ecosistema industrial ofrecen a las empresas chinas "una plataforma de referencia para sus planes de expansión en Europa". "Consideramos que las capacidades de CSCEC en planificación, construcción y coordinación industrial encajan plenamente con nuestras necesidades y la convierten en un socio estratégico de primer nivel", ha subrayado, según recoge en un comunicado el Gobierno de Navarra.

STAND DE NAVARRA EN LA FERIA CISCE EN JUNIO

La agenda del día en Pekín ha continuado con un encuentro con los representantes del China Council for the Promotion of international Trade (CCPIT), encabezados por su vicepresidente, Liu Jiaman. Se trata de una organización pública dedicada a promover el comercio exterior, la inversión y la cooperación económica internacional.

Durante este encuentro, el consejero Irujo ha confirmado que el próximo mes de junio la Comunidad foral contará por primera vez con un stand propio en la feria CISCE, que se celebrará en el mes de junio en Pekín.

Según Irujo, "la presencia de Navarra en la CISCE representa una oportunidad estratégica para reforzar la proyección internacional de nuestro tejido industrial y establecer alianzas clave con actores globales en ámbitos prioritarios como la energía, la automoción o la tecnología".

La China International Supply Chain Expo es una feria internacional celebrada en Pekín y organizada por el China Council for the Promotion of International Trade, centrada en las cadenas de suministro globales. A diferencia de otras exposiciones comerciales, no se enfoca solo en productos, sino en la conexión entre industrias, "promoviendo alianzas estratégicas entre empresas de sectores como energía, tecnología, automoción o logística". Su objetivo es "facilitar la cooperación internacional y la integración en redes industriales globales, con una fuerte participación institucional y empresarial".

VISITA AL CENTRO PARA LAS PYMES DE LA UNIÓN EUROPEA EN CHINA

La delegación navarra ha concluido su primera jornada de este viaje oficial con una visita al Centro para las Pymes de la Unión Europea en China.

Se trata de una plataforma financiada por la UE que ofrece asistencia práctica, gratuita o subvencionada, a las pymes europeas interesadas en acceder al mercado chino, así como a aquellas que ya operan en China y necesitan apoyo regulatorio o comercial, o buscan socios o clientes en el país.

En esencia, un "puente operativo" UE-China para pymes, que "reduce la complejidad de entrar en un mercado tan regulado como el chino".