Chivite se reúne en Pekín con representantes de la compañía CITIC para "reforzar la colaboración" entre Navarra y China

Visita de la delegación navarra a la empresa china de inversión CITIC - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha visitado este martes la sede de la empresa china CITIC Group, en Pekín, para "reforzar la colaboración" entre la Comunidad foral y China.

La visita ha tenido lugar en el marco de la segunda jornada del viaje de la delegación navarra a China, empresa con la que Navarra inició relación institucional durante el Encuentro de Empresas de Manufactura Avanzada que se celebró en la ciudad de Chongqing el pasado noviembre.

CITIC Group (China International Trust and Investment Corporation) es un holding estatal chino que participa en múltiples sectores económicos, como los servicios financieros, las infraestructuras y la construcción, el sector energético o los proyectos inmobiliarios, entre otros.

Actualmente, "actúa como instrumento de proyección exterior del país", participando en proyectos de infraestructuras y colaborando con gobiernos y empresas de distintos continentes.

Durante el encuentro celebrado entre la presidenta Chivite y el presidente del Grupo CITIC, Xi Guohua, se han puesto en valor "las buenas relaciones institucionales que atraviesan España y China", tras la visita de Estado de SSMM los Reyes del pasado año y la cuarta visita oficial que estos días realiza el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

En ese sentido, María Chivite y Xi Guohua han coincidido en que, mediante la colaboración entre Navarra y el Grupo CITIC, el "buen entendimiento institucional puede materializarse en proyectos de inversión reales".

Chivite ha manifestado durante la reunión la "voluntad" de Navarra de seguir construyendo "una relación sólida, duradera y fructífera", en la que CITIC puede ser "un aliado estratégico de primer nivel".

En este sentido, ha destacado la capacidad de la compañía china para "integrar recursos, coordinar actores diversos y garantizar la viabilidad de los proyectos", que es lo que, en palabras de Chivite, "requieren precisamente las iniciativas industriales más avanzadas, aquellas que no solo generan crecimiento económico, sino que también transforman territorios y fortalecen cadenas de valor internacionales".

"Navarra aspira a consolidarse como un socio estratégico para las empresas chinas en su proceso de expansión en Europa", ha insistido Chivite, que ha subrayado también que la Comunidad foral es el territorio "más industrializado de España y uno de los más destacados del continente, con una fuerte especialización en sectores como la automoción, las energías renovables o la industria agroalimentaria".

Chivite ha valorado también la "seriedad, el rigor y la diligencia" de Navarra en la puesta en marcha de proyectos industriales, para lo que ha puesto como ejemplo la reciente inversión de Hyundai Mobis en la Comunidad foral, proyecto que se ha materializado en la región "en tiempo récord".

Ha insistido así en que el modelo que ofrece Navarra es de "colaboración, eficacia y compromiso", y ha mostrado también su convencimiento de que, si CITIC y la Comunidad foral avanzan juntos, podrán construir "alianzas sólidas, sostenibles y mutuamente beneficiosas, contribuyendo al desarrollo de ambas economías y al fortalecimiento de los lazos entre China y España".

Por su parte, el consejero de Industria y Transición Digital y Empresarial, Mikel Irujo, ha señalado su deseo de "aprovechar esta oportunidad para establecer una cooperación más profunda y pragmática con CITIC Group".

NAVARRA, PUERTA DE ENTRADA DE LAS EMPRESAS CHINAS EN EUROPA

El objetivo que se persigue con la reunión celebrada es "posicionar a Navarra como punto clave y entrada de las empresas chinas en Europa", y situar a su vez a CITIC como "plataforma de entrada de las empresas chinas en la Comunidad foral".

Así, en el encuentro mantenido con representantes de la compañía china, se han tratado posibles mecanismos de cooperación, como la creación de un grupo de trabajo conjunto, la identificación de proyectos piloto de interés o la organización de futuras visitas de delegaciones empresariales a Navarra.

Asimismo, se ha explorado también durante el encuentro la puesta en marcha de una plataforma de inversión y financiación industrial, así como la creación de un fondo de inversión industrial entre China y España.

Por parte de CITIC, en la reunión ha estado presente el presidente del grupo, Xi Guohua; el director de inversión de CITIC, Liang Huijiang; el director general de la Oficina General del grupo CITIC, Liang Dan; el director general del Departamento de Sinergia Empresarial de la empresa, Ren Xia; el director de CITIC Pacific Energy, Li Guozhon; y el vicepresidente de CITIC Heavy Industries, Cui Langlang.

UN PASO MÁS EN LA RELACIÓN ENTRE NAVARRA Y CITIC

En noviembre del pasado año, en el marco de otra visita de una delegación navarra al país también encabezada por la presidenta Chivite, Navarra participó en el encuentro de Empresas Europeas de Manufacturación Avanzada celebrado en Chongqing, tras la invitación cursada por el propio Grupo CITIC.

En esta línea, Chivite ha remarcado durante el encuentro de este martes el "honor" que supuso para la Comunidad estar presente en este foro y compartir su experiencia industrial con socios internacionales de primer nivel.

Asimismo, ha incidido en que la reunión celebrada en esta nueva visita supone "un paso más" en la relación iniciada con la compañía china el pasado noviembre.